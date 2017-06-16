全面查满星云 卡立：包括前总警长 国内新闻

（吉隆坡16日讯）全国总警长丹斯里卡立说，警方与国家银行一起调查满星云集团（MonSpace）被投资者追讨本金的投报，目前，国家银行搜集资料全面调查相关人士，包括该集团旗下子公司的名誉主席兼前全国总警长丹斯里慕沙哈山在内的所有负责人。

他说，警方已接到事主投报，虽然在投报人的报案纸中，并没有指名道姓说慕沙涉及，但是，警方与国行都会都会调查。

他指出，若是公司出现问题，所有与公司有关的负责人，皆会受到对付。

“若有需要，我们会传召他（慕沙）。”

卡立星期五出席与见证全国交警调查与执法局总监移交职权仪式后，受询此案进展，以及慕沙会否受到传召时，这样回应。

多次劝投资者谨慎

另一方面，卡立说，他已多次劝告投资者要谨慎，他指，这次的投报者是来自中国，可能没听到他的劝告。

他说，劝请我国公民，对于一些声称一年有60%回酬的投资及生意，要抱有怀疑态度。

“没有一门生意是可以在一个月内获得20至50%回酬，这肯定是一夜潜逃（Fly by night）案件。”