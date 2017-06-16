少年遭霸凌死案延烧 再有新受害者报案 北马新闻

（槟城16日讯）再有新受害者出来报警指遭同一批人霸凌！印裔少年纳文遭霸凌死亡案件中，5嫌犯中的2人，因为这起新案件，被延扣至下周一。

另外，因为纳文昨日已经逝世。警方将会在明天，5名嫌犯的第一次延扣期届满后，援引刑事法典302条文（谋杀）逮捕5名嫌犯。

槟州副总警长罗斯里今日证实，警方昨日已接获来自另一名少年的报案，指遭到同一批人霸凌并勒索。对此警方将开新档调查，将5人再度押往法庭申请延长扣留，以协助调查新的霸凌案件。

他指出，第二名出来报案者与死者纳文和霸凌者们就读同一间学校，而他也是出于性格软弱而遭霸凌者们盯上欺压。

他说，两个案件中的受害者，与5嫌犯一样居住在同一个地区，警方对5人的调查发现他们都是当地的流氓，经常会为该区居民带来问题，但他们却没有私会党背景。

“这名受害者曾经在上个月到警局报警，但较后却因为不想事情恶化，选择消案，受害者是在看到纳文的案件被报导后，才二度要求警方重新展开调查。”

他说，此案将以各别案件处理，而在新的案件中，警方会以刑事法典第147（制造骚乱）条文和刑事法典第385（置他人于伤害恐惧中企图敲诈勒索）条文，来对5人进行调查。

调查报告完成 呈交副检察司

罗斯里表示，纳文案件的调查报告已经完成，并已呈交于副检察司，5名嫌犯原本应在今天被提控，但由于纳文昨日下午不幸逝世，警方需要修整一些报告内容，把原本的罪名从刑事法典148（持械致伤）改为302（谋杀）条文，因此最早需要等到下周一才能将5人提控上庭。

另外，纳文案件中的另一名被殴打的伤者也将在较后的审讯中成为主要证人之一，惟昨日却传出该伤者也遭不明人士威胁。对此罗斯里也表示若有需要，证人可以向警方寻求人身保护。

他今早是在出席槟州防范罪案及社区安全组主任职权移交仪式后的记者会上如是回应媒体。