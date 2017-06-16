沙烈赛益：转移视线 反对党再诋毁首相夫人 国内新闻

（吉隆坡16日讯）巫统总财政拿督斯里沙烈赛益抨击反对党重新展开“诋毁首相夫人拿汀斯里罗斯玛”运动。

他说，在野党已经捏造许多没有事实根据的故事，对罗斯玛进行攻击。

他也是通讯及多媒体部长，他今日在部落格贴文说，这些许多编识的故事在几年前出现时，已证实是虚假的。

“这再一次让马来西亚可以举行说谎盛会。”

他认为，这是希望联盟在遴选准首相人选课题出现混淆之际，企图转移人民的视线。

他强调，如今希联处在最艰辛的阶段，如果不能解决准首相人选问题，存在率极短，而且步上人民联盟（希联前身）后尘。

人联是民主行动党、人民公正党及伊斯兰党组成，在过去两届全国大选掀起政治海啸，取得标青成绩；不过，在本届5.05大选后，由于伊党坚持推行伊斯兰刑事法，以致与行动党断绝关系，进而让人联名存实亡。

被视作开明派的伊党领袖，纷纷退党成立国家诚信党，然后与行动党及公正党组成希望联盟，而随后由前首相敦马哈迪、前副首相丹斯里慕克里成立的土著团结党，也加入希联，以便壮大阵容，准备与国阵一较高低。