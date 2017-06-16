江苏幼儿园爆炸增至8死 列刑事案锁定疑犯 国际新闻

（南京16日综合电）江苏徐州丰县创新幼儿园门外一个小食摊档煤气罐，周四下午4时50分发生爆炸，波及附近多名儿童及家长，不少人被炸至血肉模糊，衣服被烧焦，倒卧血泊上。中国官媒引述丰县有关部门消息指，事件死亡人数目前已升至8人，其中2人当场死亡，其余6人经抢救后不治。此外还有65人受伤。

江苏省徐州市市长周铁根通报爆炸事件情况，指经警方现场勘查、检验鉴定、调查走访等相关工作，事件初步判定为刑事案件，已初步锁定嫌疑人，警方正全力侦查。

爆炸惨剧发生后，满地死伤者的短片令人震惊！尤其看见多名女人被炸至衣不蔽体，小孩倒地毫无反应，令不少网民感到揪心之痛。当中一名穿绿衣的小男孩，事后被拍到被送到医院抢救，网民纷纷为他祈福。

当局周四深夜证实，因事发时幼稚园正在上课，爆炸中师生无人伤亡。据现场消息指，爆炸时离放学还有数分钟，故大批家长聚集在幼稚园门口，有的带同未上学的幼小儿童接哥哥姐姐，不幸遇上爆炸。绿衣男童在一条短片中，倒在地上痛苦地摇头，另一条短则见他被送抵医院已没反应。许多网民一眼认出绿衣男孩，纷纷追问:“不知道结果怎样？苍天啊保佑他！”有网民说：“希望没事，看着都想哭了！”

从现场照片可见，警方已封锁爆炸现场连夜调查，更出动安检排爆车到场戒备。另有网民从照片中墙上的标语猜测，怀疑事件内情不简单。有当地网民指，当地入夜后人流较平日稀疏。另有不少网民为死伤者祝福，希望伤者能尽快康复。

当局抽调专家救援

据报道，江苏省委省政府主要负责人事后已赶赴现场，指挥卫生、公安等相关部门救援及处置。徐州市及丰县当地多家医院积极开展救治工作。江苏省从南京、无锡等地抽调重症、急诊、烧伤等专科的10多名专家赴现场救治。另江苏省委省政府周四晚发出紧急通知，要求各地对夏季安全生产隐患，和不稳定因素进行排查，落实整改措施。

当局初步调查指是幼稚园门口一小食摊煤气罐爆炸引致。但网民质疑：“多少煤气罐能造成这么大威力！尽快报道真相！”当地政府声称是摊贩煤气罐爆炸，却劳动公安部部长介入，并派出工作组连夜南下，事件耐人寻味。

学校加强保安 佩枪警校门驻守

周五早上有疑是徐州警员的网民在微博贴出多张照片，显示当地中小学校保安明显加强。

据网传照片所见，当地多所中小学及幼稚园保安明显加强，部分驻守校门外的警员及治安员更佩有警棍，及专门用来制服疑犯的长叉。