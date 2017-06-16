南方与本报联姻 展开多方面合作 北马新闻

（槟城16日讯）《光华日报》与中国广州《南方日报》海外版就供稿、人员交流培训、新媒体业务等开启全新的合作，携手实现跨地域跨媒体互赢互通。

《光华日报》总经理准拿督李兴前于6月12日在广东省侨办主办的“海外华媒与广东‘走出去’”合作交流会暨合作备忘录签署仪式上，与代表《南方日报》的南方报业传媒集团管委会委员、南方日报社社委郎国华签署合作意向书。

这是自今年3月底，《光华日报》与《南方日报》在槟城“一带一路与东南亚”国际论坛中初步“牵手”，达成互信共赢基础上的正式“联姻”。双方将本着优势互补，互惠互利，长期合作的原则，通过资源共享、合作创新，在供稿、在职人员交流培训、新媒体以及共享新闻采访资源方面展开深度合作，更好地将地域性与全球化有效结合，促进双方跨地域、跨媒体的互赢互通。

当时，《南方日报》特派记者到槟城采访“一带一路与东南亚”国际论坛期间，也拜访《光华日报》。

《南方日报》于本月13日的一篇报导中指出，这也是该报在今年牵手印尼讯报以来，短短一个月内达成合作意向的第2家东南亚华文媒体。

由广东省侨办主办的“海外华媒与广东‘走出去’”合作交流会暨合作备忘录签署仪式于6月12日在广州举行。这是广东省侨办今年举办的“海外华媒看广东–海丝·广府文化行”的重头戏。来自五大洲28个国家和地区的43家华文媒体50名社长、总编辑等高层代表出席。

本报高层到访南方报社进行座谈 李兴前指转型成功经验值得学习

本报总经理李兴前、署理总经理林星发及环球商系传媒中心社长助理郭灵在“海外华媒与广东‘走出去’”合作交流会暨合作备忘录签署仪式举办期间，亦受邀到访《南方日报》社，与海外版人员进行座谈。

南方报业传媒集团党委书记、《南方日报》社社长刘红兵对一行人的来访热烈欢迎，并表示大力支持双方加强合作交流。

参观289艺术园区及“南方+”后，李兴前表示，《南方日报》新媒体转型融合非常成功，有很多经验值得光华学习，我们很荣幸能与《南方日报》合作。他希望双方的合作能让更多的华裔同胞感受来自广东的魅力。

联接中外，沟通世界 “走出去”讲述精彩广东

《南方日报》1949年10月23日创刊于广州，是南方日报报业集团的旗舰媒体，近年来，《南方日报》海外版以“联接中外，沟通世界”为使命，积极践行南方报业传媒集团“走出去”战略，加强国际传播能力建设，优化战略布局，用“世界语言”讲述好广东精彩故事。

在成功打造《今日广东》《南粤侨情》《中医养生》三大纸媒品牌的基础上，建成“今日广东”国际供稿中心、“侨乡广记”微信公众号、海外华文媒体培训实习基地等多个外宣平台。截至今年5月，“今日广东”国际供稿中心已有60多家用户入驻，覆盖欧美澳东南亚等地海外媒体用户，数量还在不断增加之中。