李显龙：李光耀最后遗嘱 在“极度令人不安情况下”拟定

（新加坡15日讯）新加坡总理李显龙在给内阁部长级委员会的宣誓声明中，对于父亲、建国总理李光耀生前最后一份遗嘱，提出诸多存疑点，并形容遗嘱是在“极度令人不安的情况下”拟定。

李显龙周四透过代表律师得尊律师事务所（Drew & Napier）公开有关宣誓声明的部分内容，即他早前对部长级委员会针对李光耀遗嘱所做的解释。他在这份文件的封面说明，再次反驳了弟弟显扬和妹妹玮玲对他的指责。

在这份宣誓声明中，李显龙指出，李光耀生前一共立了7份遗嘱，前面6份由律师柯金梨准备与草拟，但2013年12月17日最后一份遗嘱的拟定却有李显扬妻子林学芬的参与。

据李显龙转述，由于第6份遗嘱中，李光耀在遗产分配上给予妹妹玮玲多一份，这在2013年12月成了李光耀与李显扬透过电邮讨论的课题，后由林学芬发电邮要求李光耀和柯金梨接受遗嘱最新版本，即改为平均分配遗产。李显龙在宣誓声明中详细提出日期与时间，解释这最后一份遗嘱最后如何在柯金梨没参与的情况下，短短一天内拟定并生效。

他说：“李先生的遗嘱之前都是柯金梨准备的。我并不清楚显扬和学芬在告诉李先生他们无法与柯金梨取得联系，而且不必等柯金梨回来才拟遗嘱时，是否层尽力尝试联系她……我也不清楚李显扬为何这么急着处理这件事。”

“不过，新遗嘱由林学芬这位利害关系人与她的律师行同僚来准备，是耐人寻味的。”

【李显龙提出9大质疑】

1. 为什么林学芬在2015年4月12日宣读最后遗嘱的时候说，她不想参与准备最后遗嘱，还说她已经让吴裕庆律师处理，而实际上在最后遗嘱之前发生的一系列事件中，她介入很深入？

2. 林学芬在最后遗嘱的准备和签署过程中，扮演怎样的角色？

3. 李显扬和林学芬是否知道前6份遗嘱，知道多少？

4. 在签署最后遗嘱之前，是否有人和李光耀先生谈过之前的遗嘱，谈了多少，谁和他谈过？

5. 有没有人和李光耀先生解释过最后遗嘱的内容，如果有，是谁解释给他的？

6. 关于最后遗嘱，是谁交待吴裕庆律师的，给他的指示又是什么？林学芬说，是吴裕庆准备的最后遗嘱，那他有没有见过李光耀先生，或是和他谈过话以了解李光耀的指示，或是是让他在遗嘱上签名？

7. 李光耀有没有给出明确指示，要重新把拆除房子的条款放回到最后遗嘱里，如果有的话，是和谁说的？

8. 在林学芬、她的律师同事和律师事务所方面，是否存在利益冲突？

9. 在雷安智和江秀慧两名律师和李光耀在一起的那段短暂时间里，发生了什么事？林学芬有没有告诉他们俩，要确保李光耀在签遗嘱前，获得独立的法律建议？