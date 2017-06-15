台驻巴拿马使馆降旗 服务30年员工伤心落泪 国际新闻

（巴拿马城15日综合电）中美洲国家巴拿马周二宣布与中国建交，同时与台湾断交。台湾驻巴拿马使馆当地时间周三在大使曹立杰主持下，举行降旗仪式，象征着台湾与巴拿马107年的邦交关系告终。

台湾资深记者郭笃27年前当台湾驻巴拿马使馆新馆开幕时，见证了该面青天白日满地红旗升起，如今又目睹该面旗因两地因邦交终止而降下。他感慨地说：“看着这面在这幢大楼阳台飘扬了27年的青天白日旗被降了下来，交到等不到呈递国书的大使手中带回台北，明天散步时不会再见到这熟悉的地标了。”

他续说：“在这楼里和八位大使喝过茶、聊时局、抬杠，看着当年的年轻秘书成了馆长，看着当年女秘书由少妇成了祖母，甚至连楼下老警卫今天都含着泪水说再见。大家再见！保重！”

对“一中政策”解释与中国不同 美方履行对台承诺

巴拿马与台湾断交并与中国中国建交，引发外界关注。美国众议院外交委员会周四召开国务院的预算案听证会时，国务卿蒂勒森强调，尽管美陆双方对“一中政策”解释不同，但美陆交往时，美方完全信守“台湾关系法”，并依照台湾关系法履行所有对台承诺。

共和党众议员查伯特提及台湾与巴拿马断交事件，并指这是北京压迫台湾的最新事件，要求蒂勒森说明华府对台立场。蒂勒森回应时指，他认同查伯特对两岸关系现况的描述，惟他强调陆方对“一中政策”有自己的解释，但美方也有自己的表述，双方容许对方各自表述，造就两岸过去50年的稳定。

他指出，当特朗普政府开始与中国领导层对话时，虽然早期曾有对“一中政策”的质疑，但特朗普已重申美国信守“美方的‘一中政策’”，而美方也有信守“台湾关系法”，并履行基于台湾关系法下对台湾的所有承诺。

蒂勒森强调，美中目前也有讨论未来50年后的双边关系，对中国而言，台湾“很清楚的”是讨论的一部分；但重要的是，当美中交流时，美方能履行对台湾的承诺，而美国完全有意这么做；特朗普政府正寻求在未来50年，在亚太地区建立“稳定、不冲突”的美中关系，而台湾、朝鲜、南海等都是重要议题。

查伯特则指，台湾是美国的“亲密盟友”，但美方却“自我设限”。查伯特强调，因有“台湾关系法”，美国才得以维系台海和平稳定，然而台湾海峡仍是潜在热点，他认为当北京持续施压时，美国必须告诉中国，美国会支持台湾。

华外交部：这是顺应大势

巴拿马与台湾断交并与中国建交，引发外界猜测两岸“外交休兵”原则是否已经终结。中国外交部发言人陆慷对此表示，“放眼世界，中国的朋友愈来愈多。拒不承认九二共识，是没有出路的”。

陆慷强调，“一个中国”原则是中国与世界各国保持和发展友好合作关系的前题和政治基础。巴拿马政府承认一个中国原则，并与台湾断绝“外交关系”，“这是顺应大势、合乎民众的正确抉择”。陆方对此高度赞赏。

台湾总统蔡英文则表示，这次巴拿马与台湾断交，令到国际认为北京的做法是在片面改变台海的现状。她形容陆方此举是“挑衅”，不但影响区域的和平稳定，也是在破坏两岸的互动关系。