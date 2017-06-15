2018年财政预算案 10月27日提呈国会 国内新闻

（布城15日讯）首相兼财政部长拿督斯里纳吉披露，2018年财政预算案将于10月27日（星期五）提呈国会下议院。

他说，政府继续发挥创造“可负担”的生活环境，为低收入和中等收入者提供高质量的住房。

“政府将与利益攸关方举行会议，在拟定预算案时听取他们的意见和建议。”

“我们想听听大家的，因为我们是一个开放的政府，把人民放在第一位。我们希望确保提供一个符合每一个人口需求的财政预算案。”

纳吉周四主持2018年财政预算案咨询理事会会议后，如是说。

他指出，2017年第一季度经济增长超出预期，录得5.6％的增长。

国内需求持续增长主要是受私人消费支撑，高达6.6％，私人投资则上升至12.9％。

纳吉表示，3月份出口表现首次突破了80亿令吉，是一项新里程碑。与此同时，2017年第一季度，外商直接投资上涨至170亿令吉，主要是服务业，采矿业和制造业。

“由于这些优势，以及全球前景的改善，我国的经济正在进入今年取得4.3％至4.8％之间的增长轨道。”