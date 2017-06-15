保障乘客安全 招揽车法令料下月通过 国内新闻

（芙蓉15日讯）陆路公共交通委员会全国执法组总监拿督巴杜卡仄哈斯尼说，招揽车法令相信可在下月国会会议通过。

他指出，对于招揽车法令，不仅是要求优步（UBER）或GRABCAR司机遵守，也包括的士司机及电子招车，皆可在此法令下受对付。

他说，这是为了保障招揽车乘客的安全，而且近期出现不少企图使用招揽车服务犯罪的个案，因此认为有必要设下法令。

他昨晚在南北大道北上方向不叻士休息站展开“态度行动” （OPS PERSEPADU SIKAP）时，在记者会上作出如此表示。

他说，7个单位联手展开“态度行动”，在短短的2小时内，揭发38项各类违例事项。

“在38项违例事项中，警方共发出了22张各类罚单，分别是9张罚单、10张警告信、2张要求将车辆送往进行检验及1宗车辆遭扣查。”

至于陆路公共交通委员会（SPAD），则有9宗罗里违例事项，分别是超载货物1宗、2宗无法出示运载货物准证及5辆罗里超速；除此之外，一辆巴士因无法出示乘客名单而遭取缔。

仄哈斯尼说，国家反毒机构（AADK）却扣查一名尿检呈阳性反应的罗里跟车员；至于环境局，也发出了一张黑烟超标罚单及4张警告信。

7个单位联手展开，包括陆路公共交通委员会（SPAD）、国家反毒机构（AADK），陆路交通局，环境局（JAS），大马道路安全局（JKJR）、警方及南北大道公司，共出动104执法人员，取缔行动从晚上8时至午夜12时。

仄哈斯尼说，该局已在全国各地展开取缔行动，以便有效达到防范措施确保安全，并让驾驶者提高警惕，避免意外发生。

他指出，取缔行动是配合佳节展开，而在本周一（12日）及本周二（13日）展开的取缔行动中，各类交通工具共违例了46项的交通条例。

“当中以巴士违例情况最为严重，即有17项，其余包括德士（10项）、罗里（12项）及非法销售员（5项）及2辆交通工具无法出示准证。”

他呼吁所有驾驶者必须小心行驶，尤其是巴士，因佳节时刻乘搭的乘客众多，所以需要各位注意；也劝请罗里司机勿超载，因一旦货物翻落，这会殃及其余道路使用者。