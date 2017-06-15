增加巴生谷地库 马星集团拨10亿购地 国内新闻

（吉隆坡15日讯）马星集团将拨出10亿令吉于这2、3年内进行购地计划，并希望把巴生谷地库增至占整体发展总值的75%。

马星集团认为，通过强劲的资产负债表和低净负债的支撑，集团可继续在巴生谷进行增购地库计划。马星集团的巴生谷地库原占整体发展总值65%，增购地库后，也陆续推出更经济实惠，低于50万令吉的大众房产项目。

今年3月31日，马星集团的净负债处于0.02的舒适水平，集团的内部目标也希望净负债能维持0.5下的适宜水平。

马星集团董事经理兼总裁丹斯里梁海金披露，目前房地市场正逐渐巩固，中期和长期的展望非常正面，这强大的基础包括国内生产总值预计增长4.3至4.5%、稳定的劳动力市场和公共设施的发展。

“通过供需缺口，即11万8000户的新家庭形成对比2012至2014年建竣共8万5000的新住宅，都展示正面的发展前景。”

他是在出席马星集团年度股东大会后，于记者会上，如是披露。出席者也包括马星集团首席执行员拿督何汉生、企业与投资部执行董事拿督黄宝成、企业通讯高级总经理赵惠思。

梁海金指出，马星“重塑空间·增质生活”口号中所指的增强生活，就是通过让购屋者拥有“梦想的房子”而来，所以集团将会着重于提供经济实惠的房产项目。

“今年我们的住宅销售目标中有33%是低于50万令吉，73%低于70万令吉，95%低于100万令吉。”马星集团今年也在巴生谷购置了两块地，其中坐落在冼都占地8.5英亩，另一块位于帝帝旺沙湖滨公园地段的地则是3.56英亩。冼都发展项目的总发展价值预计是13亿令吉，房屋单位价格从32万6000令吉起跳。至于帝帝旺沙发展项目，总发展价值预计是6亿5000万令吉，房屋单位价格最低仅需48万5000令吉。

于此同时，马星集团也会在今年下半年推出6项发展计划，预料总发展价值将高达19亿令吉。有关的发展项目包括在大吉隆坡（2项）、槟城（1项）和柔佛（3项）。