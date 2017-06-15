吉玻3造米业澄清 市场上没售假米 北马新闻

（亚罗士打15日讯）社交媒体频流传市面上出现塑料制假米，引起消费人担心买到假米。但是，吉玻3造米业强调，市场上并没有售卖假米，若消费者对假米传言仍心存疑虑，可直接向贸消部求证。

周四下午召开记者会作出上述澄清的是吉玻米较公会、吉打华巫米较公会、以及吉打州米商公会。

吉打华巫米较公会主席陈燕翔代表指出，白米可分为新米和旧米（老米，beras usang)，而2种米煮法不一，旧米若加入的水量不够，煮熟后米饭会比较硬。

所以，他不排除，市面频传有买到假米的消费者，可能是买到旧米后加入不够水，所以煮出来的米饭较硬，所以才会误以为是塑料制成的假米。

他澄清，假米的疑虑是毫无根据的，因为塑料比米贵，不可能用塑料去制造假米。

因此，他希望，消费者若仍未向有关当局证实之前，不应在社交媒体上频误传有假米的不实传言。

同时，他也不排除米业者，会对散播谣言者采取法律行动。

“我从事米业已30年，并没有看过假米。”

他表示，虽然假米传言流传后，米商虽然没有面对退货情况，不过，也会间接影响米业者的生意。

他举例，古来特易购因一名男子声称买到假米的事件，特易购已暂把包装白米下架，交由贸消部调查确保没有问题后，才能重新上架。

与会者包括吉玻米较公会主席曾文益及吉打州米商公会主席陈瑞法等。