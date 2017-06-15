涉嫌围殴优步司机不认罪 4男保外718过堂 北马新闻

(槟城15日讯）4名华裔男子涉嫌殴打被指非礼越南女乘客的优步司机，周四上午被控上法庭不认罪，每人获批准以6000令吉保释金与一名担保人保外候审，案展7月18日过堂。

至于被指非礼越南女乘客的29岁优步司机莫哈默苏比立，经已在本周二被提控也不认罪，案件同样展延至7月18日过堂，也获法庭批准以6000令吉与一名担保人保外候审。

据控状显示，被告张秋明(37岁，技术人员)、黄春斌(32岁，厨师)、郭贤达(32岁，石膏装修工友)，以及王国良(27岁，合约员工)被指在今年6月7日下午3时，在槟城垄尾路一带，意图制造骚乱并殴打一名优步司机莫哈默苏比立(29岁)，触犯刑事法典第147条文(制造骚乱)。

此条文下罪成者，将面对监禁最高2年，或罚款，或两者兼施。(人名译音)。主控官努鲁依扎副检察司原建议所有被告不保外候审，不过被告代表律师陈玥靖为他们求情中表示，他们均有工作在身需支撑家中经济，除了首被告张秋明(即案中越南女乘客丈夫)已婚育有两名孩子，其余则未婚，希望法庭批准他们保外候审。

“他们从遭警方扣押，于本周一获警方口头保释后，直至昨日被查案官通知今日也出庭面控，全程都给予合作，没意图逃跑。”

推事凯特琳妮克拉最终批准被告能保外候审，并谕令他们每周一需到附近警局报到。