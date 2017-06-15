林冠英：中国政府愿贷款 肯定槟财务管理表现 北马新闻

（槟城15日讯）槟州首席部长林冠英透露，有中国高官感到奇怪，当中国进出口银行准备贷款给州政府，原本应该是值得庆祝的好事，但却变成恶劣的争议。

他重申，这是一种肯定，应该庆祝槟州获得中国准备贷款给州政府，因为这是中国政府的贷款，并非私人银行的贷款，而且利息只介于0至4%。他强调，中国愿意贷款给槟州，主要是槟州管理财务的表现，它的欠债为全国最低，而彭亨州欠债最多，高达31亿，沙巴28亿、砂拉越26亿及吉打25亿。

他补充，槟州在获得中国贷款后，将有优势进行发展及基本设备设施计划。他说，此外，联邦政府只分发500令吉花红给公务员，但槟州却分发0.75%或至少1000令吉，这比联邦政府多一倍。

槟州收入靠卖地？ 前朝卖地更多

他反驳国阵的指责，槟州的收入纯粹是靠卖地，以及槟州的地已被卖到完，因为前朝州政府售卖的土地合共为3661英亩，目前的州政府只售卖106英亩土地，少了多达36倍，但所获收入却更多。

他解释，这是因为目前的州政府是通过公开招标售卖土地，不过至今为止，槟州政府在售卖土地方面只收到6亿5800万，因为有关土地是以分期方式付款。他指出，剩余的11亿将会在1、2年内付还，以及6亿5800万中，5亿令吉将用于兴建廉价及中廉价房屋。他强调，剩余的1亿5800万，于2008至2015，只占槟州总收入50亿的3%。

“这又如何以说槟州的收入是靠卖地，完全没有这回事”。他也反驳有关方面的指责，由于开销增加，槟州面对破产的说法，因为即使开销从2亿8300万增加至8亿2500万，但槟州仍然取得盈余。

他重申，槟州政府与槟州发展机构的户口不同，在大马每一个州属也是如此，以前前朝州政府售卖的3661英亩土地，也不包括槟州发展机构的土地。

他承认槟州发展机构售卖19亿的土地给工业、投资者及为了吸引外资，例如宜家等。他说，虽然槟州发展机构卖地19亿，但目前也只收到16亿，以及该机构也已耗资22亿8700万进行基本设备设施计划。他是于今日在一项记者会上，针对国阵指槟州为一个失败的州属，而如此指出。

水源保护费进账槟首长办公室？ 促槟巫青团团长出示证据

林冠英强调，槟州巫青团团长指水源保护附加费进账槟州首长办公室“口袋”，而非槟州供水机构的言论是谎言。

他指这毫无根据，颠倒是非，并且相信对方必定出示证据。他挑战对方出示证据，如果对方不能出示证据，则对方是骗子，而且也是没有尊严及道德的领袖。

抨击再纳撒谎 火箭没能力每晚办宴会

林冠英也抨击槟州巫统主席拿督斯里再纳阿比丁撒谎，指行动党每晚办筹款晚宴。

他说，行动党没有能力每晚都办宴会，但他每晚出席宴会就有，但这些宴会是由社团、神庙及公会所主办。他透露，今年至6月30日为止，行动党只办3场宴会，所以他挑战对方证明行动党每晚都办宴会。他认为，有关指责为毫无根据，对方是信口开河。

他并抨击民青团代团长卢界燊指他“一人决定”言论，至今还没出示证据，犹如在玩“打地鼠”游戏，打完一个后另一个又冒出来。“这是他们全部在自导自演，非常恶劣。”