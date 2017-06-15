【“巫伊勾结，为谁利益”火箭中文论坛】黄家和：与伊党合作 巫统分政治权益 北马新闻

(北海15日讯) 行动党社青团全国总团长兼桂和区州议员黄家和表示有了伊党的合作，巫统进可攻退可守，巫统需要伊党在一些公正党险胜的国会选区制造三角战，分散反对党的票源。

他强调，如果巫统能够击败希联，打败被视为心腹大患的马哈迪取得大胜，即使巫统分派一些政治权益给伊党，包括内阁部长及州行政议员、市、县议员也是有可能的。

他周三出席由槟州社青团主办、峇眼行动党社青团协办的火箭开讲系列中文论坛“巫伊勾结，为谁利益”上主讲。这也是自峇眼社青团5月改选后的第一个活动。

胡佑强：若再添10席 巫统伊党可组中央政府

槟州社青团团长胡佑强说，国会自动解散的日期是2018年6月24日。

他表示，自伊党与希联分道扬镳后，伊党主席哈迪阿旺与巫统全国主席暨首相纳吉越走越近，为守稳原有的21国会议席及85州议席，来届大选，巫伊将化敌为友，互惠互利，两党一旦在大选大胜，将建立一个以神权治国的伊斯兰国家。

他认为，下届大选，如果巫统国席再添10席至98席，就算伊斯兰党保住现时仅剩的14席，两党依然能组成中央政府。

吴须勤：两党合作冲击大 种族宗教课题将更显著

槟州社青团财政吴须勤说，巫统是穆斯林第一大党，伊党排行第二，两党的合作肯定对希联带来很大的冲击，第14届大选，种族和宗教课题将更为显著，这将破坏各族的团结。

峇眼行动党社青团团长张维宏为当晚的司仪。槟州行政议员兼双溪浮油州议员、峇眼联委会主席彭文志、副主席游子兴、联委会秘书陈治中、峇眼社青团副团长洪翊谦、秘书蔡忠盛、林俊山村长以及各区社青团代表也出席该论坛。