【视频】踩上满星云总部 70中国人追讨本金 国内新闻

（吉隆坡15日讯）第二批“满星云”投资者，今日到“满星云”总部追讨本金。

约70名中国人千里迢迢来到满星云总部，欲索回本金，却僵持约1小时仍得不到满意结果，因此移步到邻近的武吉加里尔警局报案。

约下午2时30分，他们由代表律师陪同，浩浩荡荡抵达满星云坐落武吉加里尔的总部，陪同者尚有民主行动党雪州州委刘天球。

他们声称看了我国新闻报道，在这一两天内，不约而同抵马。

大批投资者抵达时，由满星云餐饮业经理负责交涉。尽管不断要求见满星云创办人拿督斯里赖彩云，但是逗留近1小时还是不见其踪影，场面一度陷入僵局。

他们甚至准备布条在路上抗议时，满星云经理竟挑战投资者到警局报案。

当投资者准备踩上总部，将手中投资凭证换回本金时，餐饮业经理要求所有投资者列出会员账号、名字和身份证，更怒言“你们是来解决问题还是制造问题，你们这么多人影响我做生意。”

不过，中国投资者担心列出账号后会被满星云删除会员账号，销毁证据，因此坚持不愿列出账号。

餐饮业经理见状后直言，“不交出会员账号，你们都是假的。”

不少投资者曾到访满星云总部，当他们抵达门口时，相信是满星云的职员却否认该处是满星云总部，并要求他们找赖彩云。

其中一名投资者说，赖彩云在大马报章上承诺，若他们不报案，并前来大马总部者便可索回本金，但是前来却不见赖彩云或总监。

“之前不是说，如果不报案，就能拿回本金。我们要当面交出资料，现场还钱。”

投资者说，他们以前看在满星云涉足多项领域才愿意投资，有者从2015年开始投资，涉及金额从几万至几十万人民币不等，但是现在已不信任这家公司。

“满星云涉及银行业、航空业，房地产业、农业等，还在美国纳斯达克主板上市，我们才投资。”

“我们在嘉年华时，看见赖彩云与全国前总警长丹斯里慕沙哈山合影，才相信而投资满星云，原来没有一件是事实。”

他们认为，赖彩云没有兑现承诺，这纯粹是诈骗，让大家看清楚满星云的真面目。

投资者也控诉，自2015年满星云开盘便投资，至今没拿过回酬。

“一直推脱承诺，从半年推脱到1年。”

投资者谴责满星云公司害人不浅，一些投资者向亲友借钱投资，结果不敢面对家人。

“一些投资者，因为不堪受骗而跳楼、一些家破人亡，一些甚至出现脑溢血等多种情况。”

有者强调，他们会逗留在马，直到获得有交代才离开。

另外，投资者也澄清，他们不是张健派来的人，根本不认识张健，而且张建已经中国警方缉拿。

刘天球说，明显赖彩云出尔反尔，没有诚意赔偿本金。

他认为，应该让投资者把资料交到总部，并签名盖章，证明满星云正式接收文件。

他强调，赖彩云还欠大家一个交代，由于投资者今日无法获得交代，因此选择报案，寻求警方的协助。

同时，警方也接到风，派遣大约20名警员驻守，维持秩序。

5月23日19名中国男女来马报案，指控满星云涉及逾百万人民币。