没注册结婚孩子无公民权 混血儿要上学找爸妈 国内新闻

（吉隆坡15日讯）“爸妈你们在哪儿？我要上学！”

10岁的黄祖儿是华印混血儿，虽然在本地出生，但却因为父亲与印尼籍母亲当年没有注册结婚，在生下她后又弃之不顾，如今父母音讯全无，导致沦为无国籍身份的黄祖儿，至今仍无法入学。

如今，黄祖儿是与64岁的祖母卓秀华相依为命，而祖母也希望祖儿的生母能现身，让她能办理领养手续成为其监护人，接着再为祖儿申请公民权，好让小孙女能如一般儿童就读小学，享有求学的乐趣。

当年黄祖儿的父亲为祖儿申请报生纸时，“父亲”的身份不受国民登记局承认，因此，报生纸上列明黄祖儿非我国公民。黄祖儿的母亲亚妮卡蒂薇（34岁）则在祖儿3岁时返回印尼，起初还可通过电话取得联系，但现在已音讯全无。

“现在黄祖儿是与祖母同住，而父亲也已失去音讯约5个月。”

民政党全国公共服务及投诉局主任拿督刘开强今日为祖孙两人召开记者会时指出，因女童无任何身份，因此，必须先办理领养手续，之后再为她申请永久居留权，并进一步为她申请公民权和大马卡。

“由于女童无身份证明，因此无法入读任何政府学校，因此必须为她办理领养和永久居留权，以便她能上学读书。”

他指出，现在要女童的母亲现身，以便她同意让祖母领养女童；无论如何，若女童母亲不现身，国民登记局还是须批准领养，因他们已按照程序，透过媒体的报导尝试寻找母亲，估计经过媒体报导，领养手续就能在1个月后完成。

他续说，因无法上学，女童现在是透过慈济的资助下，在补习班上课。

黄祖儿超想念妈妈 渴望穿校服去读书

“我非常想念妈妈，也渴望能如其他朋友那样，穿上校服上学去！”

黄祖儿说，她非常渴望能与其他孩童一样，穿上校服到学校与同学坐在一起上课。

“我也非常想念母亲，但现在已经无法和她联系。”

家境穷靠福利金过活

祖母卓秀华说，他们的家境贫穷，每月只能依赖慈济所发出的300令吉、福利局的200令吉福利金，以及另一名孙子所给的300令吉生活费，日常生活才能勉强支撑。

“儿子已不知所终，他也很少给家用，有也是每次数十令吉而已。”若民众得知亚妮卡蒂薇身在何处，可联络吉隆坡中华大会堂公共服务局主任薛富丰：016-6944444。

刘博文：娶外籍女 一定要办结婚注册

民政党全国公共服务及投诉局副主任刘博文劝请娶外籍女子的本地男子，一定要办理结婚注册，而且必须要在孩子出生前办理，否则孩子出生后就要经过繁琐的程序，才可获得我国公民权。

他说，民政党今年也成功为5个孩童成功申请公民权；一般上，出世后无法获得公民权的孩童，有分数个类别，其一就是父亲是大马公民，但母亲是外籍人士，但双方没有依照程序，在我国注册结婚。

“其二是弃婴，最后则是由养父养母领养，但父母却不知所踪的孩童。”

他指出，以黄祖儿的个案，会以《联邦宪法》第15（a）条文处理，因她未满21岁；而那些父母同为我国公民，但却在外国生下小孩，并要取得公民权的，则是在 第15（2）条文下处理。

他表示，在上述条文下，只要按照程序，把所有文件和手续办妥，一般上孩童会较易取得公民权。若是超过21岁才办理，则必须依照第19条文处理，即要经过面试等繁琐程序，才能取得公民权。