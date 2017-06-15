【遭霸凌至脑死】 18岁受害者死亡 母亲闻讯嚎啕大哭 （视频） 动新闻

（槟城15日讯）遭5名恶霸同学霸凌殴打至脑死的18岁印裔少年纳文，在深切治疗病房抢救约6天后，于周四下午5时31分死亡，他已无法圆生前的演员及音乐梦想！

近50名纳文的亲友长辈，纷赶到医院了解情况。纳文的母亲山蒂难以接受爱儿逝世，撕心裂肺大哭，场面令人心酸，需友人搀扶步行。东北县警区安华奥玛助理总监向媒体证实消息，并宣布将援引刑事法典第302条文（谋杀）调查此案。此案发生后，警方已逮捕5名嫌犯助查，不过警方仍未寻获嫌犯用以插入纳文肛门的钝物。

纳文的家属在医院一度情绪失控，其中一名亲友因过度伤心，当下大吼在场的记者。无论如何，纳文其中一名舅舅提亚加拉詹见状后打圆场，平息事件。提亚加拉詹也希望院方尽快处理纳文的遗体解剖。他明白院方的标准作业程序是隔天才会解剖遗体，然而他希望院方尽快处理，好让家属明早可直领取遗体办理身后事。

纳文于上周五（6月9日）晚上约11时，与另1名友人19岁友人伯文，在住家敦沙顿花园楼下买汉堡包时，与2名嫌犯起争执，其后嫌犯更致电纠众另外6人，最终3人到场，并殴打2名伤者。伯文后来及时逃走，而纳文则遭掳走继续霸凌，甚至遭嫌犯使用钝器插入纳文，导致他需送院救治，并陷脑死状态，至今日死亡。

警方之前也宣布，事发导火线是双方相互调侃嘲讽，包括嘲讽纳文娘娘腔，结果却擦枪走火，演变成殴打霸凌性虐事件。据纳文的家人透露，纳文中学时期已遭同学霸凌，直到中学毕业后霸凌者依然不放过他。

该案件的全部涉案者已被逮捕归案，因此警方宣布成功破案，5名涉案者年龄介于16-18岁之间，他们被逮捕后也都承认当时有殴打伤者。