重视高楼防火安全 社论

高楼化已经是现代城市必然发展。尽管高楼建筑物和过去的木屋、乡村屋，有更好的防火功能，不过因为高楼人口集中，在紧急情况发生时，逃生和拯救工作可能更加困难及更具挑战性。

英国伦敦公屋住宅格伦费尔大楼当地时间周四凌晨大火，火势一发不可收拾，烈火一烧几个小时。尽管有数以百计的消拯人员抢救，却还是不能有效的将火势扑灭，造成最少12人死亡，78人因受伤以至吸入浓烟被送院治疗，其中18人危殆。

这栋高27层的大厦，开始起火的是二楼的一个单位。尽管火警发生后，消拯人员即赶到现场展开灌救，不过却未能成功阻止火势蔓延，眼睁睁看着大火一楼一楼的延烧，最终将整栋大厦吞噬。

大火如此猛烈，事后被居民揭示，九成住客曾在2015年时联署向政府反映问题，提出大厦防火设计有问题，部分防火设施故障，大厦所使用的防火覆盖层明显不能有效阻止火势蔓延等，不过并没有获得当局的重视。

高楼化已经是现代城市必然发展。尽管高楼建筑物和过去的木屋、乡村屋，有更好的防火功能，不过因为高楼人口集中，在紧急情况发生时，逃生和拯救工作可能更加困难及更具挑战性。

高楼大容易发生大火的观念并不正确。尽管现代高楼都是以钢筋水泥做为建筑物主体，感觉上墙体并不会起火。不过因为各个单位都会有电线连贯、煤气及各自的物件，尤其是人口密集的组屋和公寓，每个单位可以说都存放着不少可燃物。如果防火设计做得不好，防火设施不能正常操作，火势也可以迅速向上下左右单位蔓延，最终酿至大祸。

伦敦格伦费尔大楼，触目惊心的大火失控灾难，必须成为各地城市的借鉴，不论是政府还是人民，都必须要对大楼防火有一定的意识和责任，不能掉以轻心。

对于涉及到人民生命安危的检查工作，相关部门都不能稍有“麻木”的态度，因为一些平日可能没有人在意的小问题，在紧急情况发生时，很可能就是造成大祸的关键。

格伦费尔大楼大火惨剧，让人扼腕的是，居民早已提出了防火缺陷问题。居民控诉因为他们是穷人，所以他们的诉求没有受到重视，更叫人听了心酸。