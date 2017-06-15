蒂奥特去世1周·中球队0回应 英媒质疑无急救设备 体育新闻

英国《每日邮报》撰文，对蒂奥特的猝死提出疑问，称北京北控俱乐部在训练场没有除颤器等任何心脏急救设备，很大程度上依赖传统中医。

周三，蒂奥特已在祖国科特迪瓦下葬。但在他去世一周后，中甲俱乐部北京北控，依然没有对外确认其死因，对于三个媒体指出他们训练场基础医疗设施中没有除颤器的说法，该俱乐部也未作出回应。

不吃喝曾令人担忧

《每日邮报》被告知，在蒂奥特猝死前几天，俱乐部一个官员在中国社交工具微信表达过担忧，因为斋戒月，蒂奥特从黎明至日落不吃不喝，身体受影响。信息后来被删除。

《每日邮报》一位不愿透露姓名的线人说：“中国俱乐部的医疗条件，比你想象的要糟糕很多。”

“北京北控有除颤器吗？绝对没有。他们的医疗组有两个人，一个有一些装备，另一个则是喷雾师，职责是喷雾去痛。”

很大程度依赖中医

另一个线人说：“基本上他们没有什么医疗设施，很大程度上依赖传统中医。”

此前，北京北控发表声明说，蒂奥特倒下后，立即被送往医院，但所有的抢救措施最终都未能奏效。