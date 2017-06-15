沪水泥厂直排强碱污水 威胁1500万市民用水 国际新闻

（上海15日综合电）上海崇明区一家邻近青草沙水源保护区、名叫长久混凝土制品有限公司的水泥搅拌厂，被执法人员发现将强碱性的污水直接排放到周边，而沟渠内的污水最终更汇入到当地雨水管。污水不仅严重破坏长兴岛、青草沙水源保护区及长江生态环境，更可能威胁超过1500万名上海市民的生活用水。

崇明长沙岛上，青草沙水源保护区流动着一片面积接近70平方公里、相当于10个杭州西湖的水源地，而超过1500万上海市民的生活用水均来自该处。不过，当地的执法队发现，附近一家水泥厂，将未经处理的强碱污水直接排放，严重威胁用水的安全，周三再到现场查处，祭出重罚警告后，水泥厂才重启污水处理设施，但污水已对周边造成严重破坏。

在水泥厂现场可见，满地横流的灰色污水，通过厂房东侧围墙的一个洞口，流到厂外的一道沟渠，最终汇入当地的雨水管道。执法人员在雨水管道前使用pH试纸进行快速检测，结果试纸呈现紫色。

另外，执法人员在墙外的污水进行检测，试纸同样迅速变深呈现紫色。执法人员就检测结果表示：“紫色对应的pH值一般为13到14，初步判断，这些污水的酸碱度至少在12以上，为腐蚀性很强碱性污水！”

上海市环境监察总队综合执法科杨姓科长以“情节太恶劣”来形容强碱污水直接排放的情况。该水泥厂与青草沙水源保护区相隔一条潘园公路，西侧为创建港水闸，南侧靠近长江，将强碱性污水直接外排，严重影响周边水体的生态安全，而利用疑似渗坑进行隐蔽的“垂直排污”，将彻底破坏当地的土壤和地下水环境，贻害长远。