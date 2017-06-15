贵州驼背老翁无法平躺 医护人员扶腿做手术 国际新闻

（贵阳15日综合电）贵州61岁老翁李志刚由于白内障，右眼已完全失明，左眼视力亦不断下降，目前仅能看到20厘米远。李志刚本应尽快接受手术，却因意外导致后背驼起，多间医院拒绝为李志刚进行手术。为了治疗父亲，李志刚的儿子李安江日前把父亲背到重庆第三军医大学新桥医院求医，最终院方亦答应为李志刚进行手术，更特意安排一名医护人员，在手术过程中扶住李志刚的双腿，让李志刚的双腿与上半身保持近90度的幅度，符合手术条件。

据悉，李志刚30年前曾因意外受伤，由于没钱医治，李的脊柱慢慢变形，更出现严重强直性脊柱炎，颈部不能动，亦无法平躺。5年前，李志刚又患上白内障，且病情愈来愈严重，但因白内障手术和术前的相关检查，患者必须平躺，面部水平面向医生和仪器，故李志刚的家人带李志刚到多间医院求医时，均被告知手术无法进行。

“医生，我爸就剩这一只眼睛了，求求你们帮帮他！”，李安江日前把父亲背到第三军医大学新桥医院求医。此次，接诊的医生终于没有拒绝，而是答应他们会想办法。经检查，眼科主任袁容娣发现李志刚不但有严重白内障，且患有葡萄膜炎，如不尽快进行手术，左眼视力会逐渐消失。经讨论，医生们决定把李志刚的双脚举高至差不多90度，再在头部垫上东西，以便满足手术条件。

在手术过程中，为了确保李志刚的双腿不会滑落下来，院方更特意多安排一名医护人员扶着李志刚的双腿，最终顺利完成手术。