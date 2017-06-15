搞出人命！兄弟接新娘追逐 伴娘从4楼堕毙 国际新闻

肇事露台的栏杆损坏。

屋主仅用草席等物品遮盖缺失部分。

(广州15日综合电)广东佛山顺德均安沙浦村一对年轻新人周二结婚，未料在“接新娘”的过程乐极生悲，兄弟团硬冲入新娘家时，疑在玩闹过程中，22岁罗姓伴娘从新娘家4楼露台堕下，经送院抢救无效身亡。

新娘的家属指表示，当天下午2时许，新郎按照当地结婚习俗，带着伴郎到新娘家接新娘。当时兄弟团付开门利是后，就直冲进去新娘家，“当时伴娘就走到楼上躲，伴郎在下面追，也不知道发生了什么，年轻人玩闹，伴娘上了顶楼，就掉了下来”。

意外发生后，罗女堕楼位置现仍遗下大摊血渍，花盆也被砸碎。据了解，肇事民房为村民自建别墅。目击者说，罗女是从4楼露台堕楼，该处部分栏杆已失修损毁，但屋主未有维修，仅用草席等物品遮盖缺失部分。当地警方仍调查罗女堕楼原因，故拒绝透露详情。

据悉，肇事的沙浦村是均安著名的“亿元村”，早在2005年村工业总产值就达到6.74亿元人民币(约4亿2200万令吉)，村集体收入480万元人民币，且沙浦村亦是顺德著名的“文明村”。