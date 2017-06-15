湄洲祖庙以雪隆天后宫为启程点 妈祖下南洋 重走海丝路 国内新闻

（吉隆坡14日讯）妈祖诞辰1057年以来，祖庙首次飘洋过海抵达东南亚区域展开巡安活动，并把雪隆海南会馆（天后宫）列为“妈祖下南洋·重走海丝路”的启程点。

中国福建省湄洲妈祖祖庙董事长林金榜将以团长身份，亲自带领一支涵盖政府领导、祭典人员及艺术文化表演工作者的130多人庞大代表团，联同祖庙一樽6尺高的妈祖金身到访雪隆海南会馆进行文化交流。

雪隆海南会馆会长丁才荣指出，今年7月2日是该会创办128年来最为光辉和灿烂的一刻，因为中国湄洲妈祖祖庙一行逾130人，在祖庙董事长林金榜的领导下到天后宫进行一场涵盖妈祖传统祭典、吉隆坡绕境巡幸及文艺晚会演出的中马妈祖文化交流会。

他说，妈祖诞辰1057年来，祖庙首次飘洋过海抵达东南亚区域，首先着陆大马，而首站则是吉隆坡的雪隆海南会馆天后宫。

他今日出席“妈祖下南洋·重走海丝路”新闻发布会时表示，数百年前先贤离乡背井，从中国乘船南下马来亚谋生及落地生根，所经过的海洋路线便是“海上丝绸之路”，妈祖金身则护佑先贤安全抵达南洋。

“今天，祖庙在6尺高妈祖金身的护航下，重走数百年前，由我们先贤走过的海路。对我们来说，无论是族群的历史或文化，皆是非常有意义的事；而对于中国方面，重走一趟“海上丝绸之路”，其意义更是非常广泛，影响深远。”

丁财荣对于祖庙给予如此崇高的信任深感荣幸，证明15年前从祖庙接灵回马后，多年推动妈祖文化的努力，终于得到了丰厚的回报。

他认为，此项跨国盛事除了文化价值非常高，对国家和社会也有深厚的意义及帮助，相信这次的合作有助于加强大马和中国之间的友好情谊，亦促进马中两国民间和社团的文化交融。

他补充，“脱离旧时代，迈向国际舞台”，这是身为一个地缘性组织的重要使命，当拥有了足够的资源和实力，就必需自我突破，带领族群寻找更广阔的天空，才能促使中华民族文化进行深度的传承，而且历久不衰，源远流长。

“7月2日的上午，一座雕工精细的纪念碑矗立在本会天后宫，碑上刻着“妈祖下南洋．重走海丝路，中马妈祖文化交流会（海外第一站─吉隆坡）的字眼，永恒地承载着本会天后宫创立128年的史上最大成就。”

中国湄洲妈祖祖庙一行人 701抵步获隆重迎接

雪隆海南会馆天后宫秘书长兼筹委会主席黄良友说，湄洲妈祖将于7月1日迎接中国湄洲妈祖祖庙一行人，并下午5时30分驻跸雪隆海南会馆，于天后宫大殿进行祖庙妈祖金身安座以及诵经仪式。

他说，中国湄洲妈祖祖庙领导将在7月1日抵达我国，该会安排在三井奥特莱斯购物城（Mitsui Outlet）举行隆重的迎接仪式，抵达天后宫时亦有64个高规格的祭典仪式，包括32人组成的八佾舞、舞狮与舞龙。

他表示，有意参与迎接仪式的信众可在7月1日自行驾车前往三井奥特莱斯购物城，或在中午12时至12时30分间于天后宫集合，天后宫已准备6辆巴士接送，不过须在6月25日前报名。

702祭祀大典绕境巡安

他补充，7月2日上午8时30分展开祭祀大典，接着在9时45分于吉隆坡市进行绕境巡安活动，全长5.3公里活动，将从天后宫出发，途径十五碑，再返回天后宫。

“中国驻马来西亚大使馆领事参赞刘东源将会出席湄洲妈祖祭祀大典，并为之后的吉隆坡市妈祖绕境巡安的启程礼主持见证。”

他续说，2日晚上7时天后宫礼堂将举行天后艺术团文艺，第二国际贸易及工业部长兼马华总秘书拿督斯里黄家泉将受邀主持开幕。

他补充，大马全国各州超过10尊妈祖金身也将参与其盛，估计吸引至少3000人出席。

黄良友认为，妈祖下南洋·重走海丝路，带出了历史、文化对海外妈祖信众的另一个思维，重新认识与领悟妈祖文化的精神，以及海上丝绸之路所带给周边国家的一种经济冲击。

“从现代的角度，我们可看到海上丝绸之路对周边国家，除了在经济上的影响与合作之外，更重要的是中华文化的影响，进一步让更多信众关注到妈祖精神所要传达的立德、行善、大爱精神的真正意义，这样的一个文化，不是在渲染狭隘的民族主义，而是表现对全球人类的和谐共处精神。”

他对天后宫作为起航的第一站深感荣幸，并表示这历史性的选择，使雪隆海南会馆与湄洲祖庙自2002年所建立的姐妹庙，奠定了合作机缘。

“多年来，我们不只追随祖庙对妈祖精神的推动，同时，在民族、文化、教育上，尤其是每每举行的文化研讨会所给予的支持与合作，皆拥有深度的感情，而马中两国也通过妈祖文化，奠基了今天的启程点。祖庙与本会之间的合作所取得的互动与互信，也让全马天后宫有缘参与在雪隆海南会馆承办这次浩大的活动机缘。”

逗留两天后 南下马六甲新加坡

他强调，“妈祖下南洋·重走海丝路”在吉隆坡逗留两天后，将南下至马六甲和新加坡。

他说，雪隆海南会馆（天后宫）欢迎各界人士参与其盛，共同见证妈祖1057年以来的历史性时刻。欲知更多详情，欢迎浏览网站www.hainannet.com.my或“雪隆海南会馆天后宫庵庙”脸书。

出席者尚有雪隆海南会馆署理会长陈孟龄、第一副会长陈玉良、副会长陈颖平、符和泽、龙月梅、符翔栋、乐龄组主任林明珠、佛学会主任符诗秋、妈祖文化研究中心主任林猷广和教育组主任郑淑娟等。