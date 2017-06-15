马袖强访法针对欧洲议会决议磋商 平反棕油不公平指控 国际新闻

（斯特拉斯堡14日讯）种植及原产业部长拿督斯里马袖强访法国，针对欧洲议会有关棕油与森林砍伐的决议展开磋商与谈判，为马来西亚棕油所面对的不公平指控做出纠正与平反。

马袖强是于大马时间6月11日抵达法国斯特拉斯堡，随行者包括部门秘书长拿督纳卡拉占、大马油棕局总监库赛里博士及大马油棕理事会首席执行员孙德兰。

马袖强发表的文告披露，他在这次的特别官访中，分别与4位深具影响力的欧盟议会议员召开了双边会谈，包括负责环境、海运事务及渔业执委会的欧盟执委会专员卡梅奴维拉、工业及能源委员会主席耶日布泽克、欧洲保守派和改革主义者党团主席萨德卡玛及欧洲人民党总秘书安东尼奥外特。

“自从欧盟议会于今年4月4日通过‘棕油与森林砍伐’决议后，我国原产业部一直密切留意欧盟执委会所采取的后续行动。在欧盟政治系统中，欧盟执委会将负责研究并草拟被欧洲议会所采纳的决议。”

马袖强指出，他在数次的会谈上也清楚表明，大马致力于达成联合国永续发展目标上的坚定立场。此外，马袖强也表示，为了确保我国继续领先世界各国，也会做出各种努力与计划，尤其在油棕领域方面。

他说，欧洲议会议员们在有关汇报上，也了解到大马对于永续发展的积极与认真，尤其大马政府在不久前刚刚宣布将在2019年杪之前对国内整个油棕领域全面实施大马永续棕油认证的计划（MSPO）。

“他们非常欢迎大马的这项举措，并认同我国为达致这个目标所展现的决心。”

与业者展开3次圆桌会谈

此外，马袖强也与一些欧洲的油棕领域相关业者展开了3次圆桌会谈，包括欧洲棕油联盟、欧洲永续棕油拥护团体及国际可持续性发展与碳认证组织。

他说，相关组织皆对马来西亚棕油表示支持与认同，并希望能在推广棕油方面，与我国加强合作。

与此同时，马袖强还接受了欧洲网络新闻专页《食物导航家》的专访，讲解了大马就欧洲议会有关棕油与森林砍伐决议的立场及看法。

他披露，今年1月至3月，我国出口至欧盟的棕油产品总值27.8亿令吉，比去年同期增长了27.3%。

马袖强强调，截止目前，一切会谈进展顺利，并取得良好的成果。

“这也证明马来西亚棕油业所秉持的透明与主动态度，可有效的应对任何不实与不公的指控。”