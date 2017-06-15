到亲戚家“串门子” 妇女自家厨房竟失火 国内新闻

（新山14日讯）中年妇女到亲戚家“串门子”短短1小时内，自家厨房竟失火，妇女事后哭成泪人，过节前发生如此不幸，一家人无法好好庆开斋。

火患于周二傍晚6时许在拉庆组屋B栋地9楼的一个单位发生，消拯人员接获消息前来救火时，发现组屋消防干喉系统遭人蓄意破坏，费力爬了9层楼前去灭火后，在失火单位内开斋。

据了解，住在该单位的中年妇女到住在同栋组屋3楼的亲戚家“串门子”，才不过短短1小时内，厨房竟遭火魔光顾，住在附近的邻居见状后赶紧通报消拯局。

该名妇女经邻居通知住家失火，悲伤情绪涌上心头，哭成泪人，过节前发生如此不幸，一家人无法好好庆开斋。

新山拉庆消拯局局长莫哈末苏海米受访时指出，失火的部份仅是单位的厨房，并未对组屋其他单位构成影响，也无人命伤亡。

他指出，当局在傍晚6时20分接到通报，10分钟内抵达现场，派出23名消拯人员参与行动，并在5分钟内控制火势，不过当消拯人员抵达失火组屋时，竟发现消防干喉系统已遭人破坏，因此只好爬上9层楼去救火。

他说，消防干喉系统是高楼建筑物必备的消防系统之一，遗憾的是一些组屋的消防系统往往会被人蓄意破坏，构成消拯人员不必要的麻烦。