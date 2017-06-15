林吉祥：不应只查FGV 反贪会更应调查纳吉 国内新闻

（麻坡14日讯）民主行动党国会领袖林吉祥说，联邦土地发展局环球投资公司（FGV）过去5年来亏损100亿令吉，反贪会除对该公司人员展开调查外，更应该调查首相拿督斯里纳吉。

他说，鉴于FGV是政府的子公司，加上该公司又是由首相署管辖，首相因而有必要对此接受调查。

“FGV的股价从早期的每股4令吉50仙跌至如今的1令吉72仙，这不仅导致持股人面对亏损，同时也对政府的财库带来一定的影响。”

他今日在武吉巴西头条路阿裕茶餐室举办的咖啡店论坛上说，在马来西亚这个多元种族、宗教的国家，不应存在种族仇恨而四分五裂，而是各族人民要团结一致来支持反对党阵线，以便能在我国改朝换代，建设更好的马来西亚。

该党柔州主席兼居銮国会议员刘镇东则说，该党成员过去以来一直到不同族群的活动地点与民众见面交流，即使希望各族人士能一起来支持我国改朝换代。

该党文打烟州议员蔡伟明以“给你一条鱼，不如教你怎么捕鱼”，希望人民在来临大选给希盟5年，他将确保到2050年，他们将会制造更多的就业机会，让我国真正迈向高收入国的行列。

他说，国阵政府过去推行的废物再循环或海洋保护政策的出发点固然好，但因执法不严而无法全面贯彻执行，这无疑只是空谈，也是国阵生病的地方。

“早前，刁曼岛发现一只无法下潜的海龟；结果，经剖验发现，其体内装了许多塑料产品，因此塑料废物充斥海面的问题值得大家正视。”

他也说，目前，国内只有5%的塑料废物获得再循环，40%被丢弃在垃圾土埋场，其他的相关废料则已流向大海。

“据报告指出，2025年我国海洋中出现每3吨的鱼，将会有一吨的塑料垃圾；到了2050年，则将会有塑料多过垃圾的现象产生。”

这项活动是由由行动党武吉巴西支部举办，演说者还有峇吉里国会议员余德华等人。