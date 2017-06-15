陈诠峰：3火箭议员 够了，别再骗了！

（北海14日讯）马华槟州组织秘书陈诠峰博士对3名火箭议员群起批评马华总会长及州主席一事，回敬以“够了，别再骗了”！

他说，拿督斯里廖中莱在马华只有7名国会议员的情况下，成功阻止巫统以政府名义提呈伊党主席哈迪阿旺的355法案，反观在林冠英领导下拥有整整36名国会议员的行动党，却在伊刑法修正案时只能以“let it pass first”来逃避责任。

他认为行动党议员批评马华争取华人市长一事是“火箭”自我矮化的一种表现，马华认为华人精英辈出，应该给予机会担任市长。然而火箭则以“选贤与能”来举例，表示在槟州马来人是比华人更为优越，这无形中暗讥槟城没有一位华人能胜任槟岛与威省市长。

他周三在峇眼马华区会署理主席林海顺、秘书陈诠峰、财政沈耀权、委员许智勇及黄义伦陪同下召开记者会这么表示。

另一方面，针对“火箭”将马华所提的“朝中有人好办事”改成“朝中有人好找吃”一事，他认为这是行动党惯性影射，因为这句话从“火箭人”口中而出，证明“火箭人”经常在“想”和“做”这件“朝中有人好找吃”的事。

他说，最典型的例子就是槟州有史以来槟首长被控涉嫌贪污滥权，这就是“火箭人“朝中有人好找吃”的最好写照。

他称，“火箭”在华教的贡献是“零”，马华则身体力行，从拉曼技职学院，拉曼大专学院，拉曼大学到如今在筹备中的拉曼医学院，都是一步一脚印为民族教育铺下康庄大道。

他表示，308前槟州国阵州议员拥有拨款于学校的资源和权力，还会双线进行为学校争取国阵中央教育部的拨款。然而，308后上台的“火箭”将州议员可以拨款给学校的权力，全部集中于槟首长手中，这就是所谓的槟州华教制度化拨款，是掠夺了州议员的权力。

针对行动党议员指槟首长身兼19主席职并无不妥，因为19个机构都有全权负责人，槟首长只是主持会议，陈诠峰认为已经掌权9年的“火箭”，就连主持会议的人选也没有，还得劳动一州之长，确实可悲。