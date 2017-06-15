林秀琴：召车服务爆丑闻 廖中莱没诚意改善 北马新闻

（槟城14日讯）槟州行动党妇女组主席林秀琴谴责交通部长拿督斯里廖中莱在处理召车服务所爆发的各种社会丑闻事件上，并没有诚意改善现有召车服务的制度，包括加强保护女性的人身安全。

她说，根据各大报章近半年来的报导，包括早前Uber司机涉嫌非礼乘客、Grab Car司机被揭发强奸女乘客等刑事案件，目前已引起民众的恐慌。

“槟州行动党妇女组对于这名来自马华第一号领导人廖中莱最近就此事件的解释感到不满，廖中莱说要找出问题的根本，以改善现有的召车服务制度，但是当中并没有举出保护女性安全的制度！”

也是行动党双溪槟榔区州议员的林秀琴周三发表文告时表示，她并没有反对召车服务，但是交通部作为管制及拟定交通政策的主要单位，就应该从各方面作出全面性探讨，而非在发生不幸事件后，才承诺说会解决问题。

林秀琴建议召车服务公司把所有已录取的司机名单备份交予警方，以更进一步确认及审核这些司机有没有犯罪记录背景，以加强民众对于司机的信赖度。她认为，召车公司在筛选司机方面进行严格面试的环节并不足够，若能够让警方事前掌握司机的资料，在打击罪案方面确实有事半功倍之效。