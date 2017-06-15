置路旁引网民热议 军机送废铁厂销毁 北马新闻

（双溪大年14日讯）一架隶属大马皇家空军的鹦鹉型（Nuri）军用直升机弃置双溪大年大巴刹附近路旁，遭人上载脸书引起网民热议。

国防部周三发文告澄清，该直升机已被政府报销，现送往废铁厂内肢解销毁。

文告中说，该直升机于2013年时，在霹雳州发生事故后已损毁，接著2016年，国防部已决定将有关鹦鹉型直升机销毁。

“由于该直升机机身经严重损毁，因此，国防部决定将它肢解销毁；至于直升机的重要机件包括引擎，则交由大马皇家空军保管。”

国防部也证实，该直升机也不适合作为博物馆展览用途。

文告中补充，该架直升机实际上只剩下“空壳”，并在6月9日由北海空军基地拖往双溪大年一家废料承包商厂房进行肢解销毁。相关销毁工作将最迟在本月16日完成。

另一方面，负责该架直升机肢解工作的二手废料承包商哈密耶谷受访时说，他是近日才把直升机放置路旁，不料却遭人拍照并上载到脸书，引起热议。

他说，由于该架直升机已严重毁坏，需以特制的铁架支撑，以方便拆除工作。

他解释，该架直升机将会进行肢解销毁，并不是摆在该处供展览用途，可能引起路过的民众有所误会。