吉希盟促解决水供不足问题 确保开斋节水够用 北马新闻

（亚罗士打14日讯）吉打州希望联盟促请州政府及达鲁阿曼水务公司（SADA）解决州内水供不足问题，以确保开斋佳节时不会再发生该问题。

国家诚信党吉州主席拿督依斯迈沙烈表示，吉州希联也担心173个被政府确定的热点区在开斋期间也面对水供不足问题，这些地区大多数是反对党胜出的选区，希望州政府及达鲁阿曼水务公司公平协助人民。

他是于周三联同一众反对党领袖针对吉州水供不足课题，在记者会上如此表示。

亚罗士打国会议员魏晓隆表示，吉州希联经于今早致函达鲁阿曼水务公司，寻求双方会面并给予给予汇报会，讲解该公司如何协助国州议员解决水供问题。

“吉州公正党日前在脸书设立专页以收集人民投诉及有关水源不足的数据。”

波各先那国会议员拿督玛夫兹表示，吉州水供不足问题应该在斋戒月或开斋节之前就应该要解决，如今这问题越来越严重，这显示州政府很软弱。

行动党吉打州主席兼德卡区州议员陈国耀则表示，吉州希联一致希望能与达鲁阿曼水务公司负责人会见及重视无收益水（NRW）问题。