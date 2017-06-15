林丹爆冷一圈游 宗伟喝汤晋16强 体育新闻

（雅加达14日综合电）印尼羽球首要超级赛周三结束男单32强赛，大马一哥李宗伟2比1苦胜印尼好手汤米，为赢得赛会第7冠取得好开头。但中国全满贯得主林丹却上演“一圈游。

世界排名第3的李宗伟在首圈迎战世界排名第30的汤米，两人前后交手了14次，大马一哥保持全胜。宗伟是赛会的卫冕冠军，他先前曾六次称王，如果这次能够再次夺冠，他将成为赛会的首个七冠王，超越印尼的阿迪与道菲创下新纪录。

宗伟首局打不出表现，率先以13比21丢掉第一分。次局，稍微做了调整的宗伟，迅速取得领先并以21比10扳回一局。两人在决胜局展开“拉锯战”，宗伟一度落后3球，但他依靠丰富经验以21比18拿下最后1分，并以2比1打进16强。

张崴烽安赛龙被淘汰

宗伟将与印度男单帕拉诺伊争夺8强席位，后者在32强淘汰了印尼的靳汀。大马“自由人”张崴烽18比21、8比21输给日本的坂井一将，无缘16强。丹麦“安赛龙”阿薛森12比21、21比12、17比21输给霍尔斯，爆冷上演一圈游。

北京和伦敦奥运冠军林丹在首圈第二局连追9分，但还是功亏一篑，被中华台北的王子维以21比16、21比18复仇。中国的田厚威1比2输给香港的伍家朗。中国球员谌龙、石宇奇、赵俊鹏、韩国世界一哥孙完虎携手晋级男单次圈。

陈文宏将战中双塔 国羽男女双全出局

大马印尼跨国组合陈文宏/亨德拉10比21、26比24、23比21逆转日本的远藤大由/渡边勇大，将战中国“双塔”李俊慧/刘雨辰。王耀新/张御宇17比21、12比21负中国组合刘成/张楠，努伊祖丁/吴世飞14比21、16比21负中华台北的卢敬尧/杨博涵，宣告国羽男双全军覆没。

三对大马女双都被对手淘汰出局，林芸如/叶铮雯18比21、21比14、12比21输给日本的田中志穗/米元小春，许嘉雯/温可微9比21、12比21不敌香港的潘乐恩/谢影雪，邹美君/李明晏20比22、21比13、14比21负中国的陈清晨/贾一凡。

冷风吹倒2世界第一

世界排名第一的日本组合松友美佐纪/高桥礼华和印尼强档基甸/凯文惨遭“毒手”，双双爆冷止步首圈。日本奥运冠军7比21、20比22输给中国组合黄雅琼/于小含，印尼强档则两局16比21输给丹麦组合安德拉斯姆森/金阿斯特鲁。

中国队在男双首圈出战的三对组合都顺利晋级，只有鲁恺/郑思维提前退赛。女双首圈中国队也有三对组合晋级，只有包宜鑫/汤金华出局。随队前往雅加达参加印尼公开赛的中国球员李茵晖，还没等到比赛开始就因为伤病的原因决定退赛。

林丹所属俱乐部再曝欠薪

（北京14日综合电）中华台北羽球运动员蔡佳欣和李胜木先后在社交平台控诉粤羽俱乐部欠薪，并表示拖欠时间长达三年。引人关注的是，前不久林丹也曾在微博上向该俱乐部讨薪，但该俱乐部至今也没完全付清林丹等人被拖欠的薪金。

蔡佳欣在社交平台写道：“我蔡佳欣与我的搭档李胜木，参加2013-2014中国羽超联赛粤羽俱乐部，但到目前为止，该俱乐部法人董事长高军及负责人付讯先生尚未支付余款，赛季后我们多次联系俱乐部负责人付讯先生，但一拖再拖，时间已过三年，始终无法接受这样的合作办法。”

“如今看到林丹先生为队友们仗义执言，同时也是粤羽俱乐部欠薪的受害者。事出之后负责人付讯先生承诺在2017年6月1日支付余款，但始终没有兑现，希望事情有一个解决办法，保证运动员的权益，还给中国羽超联赛一个良好的环境！”