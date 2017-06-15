英超公布新季赛程 第二轮演伦敦德比 体育新闻

(伦敦14日综合电)大马时间周三下午，2017/18赛季英超联赛的赛程正式公布。下赛季的英超将于8月12日开踢，2018年5月13日结束，当中第二轮就有“伦敦德比”上演，由托登汉热刺主场迎战切尔西。

在首轮比赛中，卫冕冠军切尔西将在主场迎战本里，热刺客场挑战升班马纽卡索，曼市客场对另一支升班马布莱顿，利物浦客场挑战沃福特，阿仙纳主场迎战列斯特，曼联则在主场迎来西汉。

从第8轮开始，曼联要在4轮之内先后面对利物浦、托登汉热刺和切尔西(第8轮，第10轮和第11轮)，其中面对利物浦和切尔西都是客场。曼彻斯特德比的首回合较量定在第16轮，于12月9日在奥特拉福球场进行，次回合则是4月7日的第33轮比赛。

热刺赛程同样有非常艰难的时段，他们会在明年1月底到2月初连续3轮对阵曼联、利物浦和阿仙纳；而从10月21日到11月18日的这段时间，热刺在四轮当中要先后对阵利物浦、曼联和阿仙纳。

在忙碌的12月圣诞+新年快车中，英超总共安排了7轮比赛，届时对多线作战的豪门又是一番折腾！