伦敦27层公寓 凌晨火烧通顶 至少6人死74伤 受困住户社媒求救 国际新闻

（伦敦14日综合电）英国伦敦西部一栋24层高的公寓大楼，于周三凌晨发生猛烈大火，火势熊熊整幢烧至通顶。据指大厦内传出呼救声，相信有人被困。警方证实至少6人死亡，另有74人受伤，其中20人危殆。

另一方面,大马外交部周三傍晚证实,没有大马人在该栋公寓大楼的凌晨大火中受波及。

它表示:“大马外交部对于在此大火中受影响的灾民深表同情。”

事发于伦敦白城的Grenfell Tower，火警由2楼开始，火势不断蔓延至顶楼。有被困居民用床单等弄成绳状，从窗口游绳而下逃生，有民众更指相信有人跳楼逃命。大批身穿睡衣的居民扶老携幼疏散到地面，惟有人听到大厦内传出尖叫声，亦有人在社交网求救。

“我被困在大厦内！逃不出我的家，我会吸入浓烟而死！”有受惊的居民在推特发文，她之后在回覆中指“浓烟已攻入我的家中，不知怎样逃离”，其他人纷纷留言着她用湿毛巾塞住门隙，又祝福她安全度过。

当局于今日凌晨1时15分左右接报到场，出动约200名消防员及40辆消防车灌救，希望尽快控制火势，并呼吁被困居民在窗边闪亮手电筒或手机，又把民众疏散至更远的安全地方，恐猛火令大厦结构崩溃倒塌。

据悉，事发大厦住有逾200名居民，另有指当时有多达600人。火警中有多人吸入浓烟不适，需要接受治疗。从民众拍下的片段可见，疑有大厦外墙结构在猛火中崩塌跌落，大火一直烧至天亮才稍为减弱，但仍未全部扑熄。当局表示，暂未知起火原因。有目击者声称，火警是由一个故障的雪柜引起。

居民闪灯求救不果 微光黯然熄灭

英国伦敦白城一栋住宅大厦在夜半，突然发生猛烈火警，很多居民在睡梦中惊醒逃生，惟有不少人未及走难，被困单位内。有附近居民受访称，看到猛火迅速吞噬大厦，有人挥动发光的手机屏幕求救，但火势之大伸手难及，最后那点光芒黯然熄灭。

听到濒死人群尖叫救命……

住在附近的索菲亚向电台表示，听到事发大厦多次传出巨响，望出窗口后惊见大厦整幢着火。她形容：“我听到一群少女大喊求救……但却没有消防梯伸向她们那儿……我听到濒死的人群尖叫救命……”

另有目击者称，看到至少有两人被困于顶楼，他们拿起手机希望闪烁微光，让外界知道他们在那儿。目击者忆述：“但其他人却去不到他们那里救人，大火仍不断烧，之后那点微光就熄灭了。”

闻有人跳楼逃生 槟城人忧心表妹

旅居英国伦敦的一名槟城人，正等候伦敦西部公寓大火事件中的亲属消息。

这名男子不愿具名，他的朋友丹尼尔韩透露，该男子正努力向医院和警方查询表妹是否安全。

“他与表妹的家属非常着急，因为媒体报道有人从这栋楼高27层的公寓跳下逃生。”

28岁丹尼尔来自槟城，在伦敦一家药剂行任职，居住当地4年。

“我们来自同个家乡，他的表妹是混血儿，父亲是华裔，母亲是英国人。”

他指出，当地的大马人对这起事件的受害者及家属感到悲痛。”如果需要帮忙，我们随时可协助。但我认为我们的能力有限，有关当局，包括警察、救火员、医务人员已竭尽所能。”

大厦楼龄43年 消防员扑救困难

发生冲天大火的住宅楼龄已有43年，有逾百个单位，属于西兰开斯特屋苑的其中一幢。

报道指，事发大厦Grenfell Tower建于1974年，楼高27层，共有120个单位，住有逾200名居民。大厦所在是一个住宅区，从资料图片可见，该区有不少低层房屋，亦有数幢较高的住宅大厦。

火警延烧数小时，数以百计消防员努力扑救，天亮后可见火势已经稍为减弱。消防员面对本次异常猛烈的火警亦显得吃力，需要戴上氧气罩对抗大火。助理处长在脸书上形容，这是“一场很猛烈、很严峻的火灾”。伦敦市长萨迪克汗早前在推特宣布，把今次大火列为重大灾害事故。