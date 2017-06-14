为让前夫心痛 母伪造假视频 男童验血证实没吸毒 北马新闻

（双溪大年14日讯）针对3岁印裔男童疑被其母亲及其男友教唆吸毒一案，吉州刑事调查主任米尔高级助理总监表示，经过验血，证实男童并没有吸毒。

米尔指出，警方周三下午在峨仑再也花园扣留怀疑被教唆吸毒3岁男童的母亲，并把涉案母亲及孩童送往医院验血，并证实男童没有吸毒。

他说，该名孩童的27岁母亲曾有2项犯罪案底，即吸毒与拥有危险武器。

“但是，由于考量对方已经怀孕8个月，所以警方向她录取口供后，经让她保释回家。”

他表示，根据母亲口供中表示，她之所以拍摄相关视频，是要让儿子的爸爸（其前夫）感到心痛，而她也解释孩子手上拿的吸毒器具是空的，并没有毒品在内。

他也说，孩童在取证后，已交由社会福利局监管，而男童目前仍留院，作进一步观察。

他补充，警方是于周三下午1时30分扣捕该名孩童母亲助查。

至于孩童母亲的男友，警方正追踪其下落。

警方是援引儿童法令第3（1）（a）条文调查此案。

脸书发现视频 祖母报警揭发

这起3岁男童疑被教唆吸毒一案，是由其祖母揭发。

该祖母在脸书上惊见3岁孙儿，疑被前媳妇及男友教唆吸毒的视频后，为拯救孙儿，祖母周二下午到吉中峨仑警察局投报，希望警方尽快采取行动。

该名祖母在报案书中表示，她是6月12日下午约3时，在家中通过友人展示的脸书和视频中，看到孙儿疑被人喂食吸毒的视频，令她感到震惊及愤怒。

她指出，脸书上其中一个视频显示，孙儿坐在一辆轿车里，而其手中握着疑是吸毒的工具，而其腿上被置放一堆分别50令吉及10令吉的钞票。

该视频中显示，一名男子口操淡米尔文，向该名男童戏谑地问：“感觉怎样？棒吗？”，但男童却没有回应，而只是呆望着镜头。

相关视频是在周二上午上传至一个关注印裔社群的粉丝专页，在短短数小时内有逾万人转发，当中有许多人直接将视频转至我国警队的专页，并要求警方介入调查。

该名住在莪仑哈哇园丘的53岁祖母也非常担心小孙儿的安危，并希望能带回孙儿抚养。

该名3岁印裔男童自母亲于2016年与丈夫离异后，就与母亲及其男友同住。

据祖母表示，前媳妇早前曾经和该名现任男友拍拖，在分手后才嫁给其儿子。

父促查是否被虐

另一方面，该名男童的父亲苏古马冉（26岁）由于不满儿子的视频上载至脸书，于周三上午也前往双溪大年警局据情报案，希望警方调查。

对此，协助男童父亲处理报案的威省市议员大马卫沙表示，该男童与其母亲在吉打峨仑被非政府组织寻获，并连同男童父亲苏古马冉一起到警局录口供。男童母亲目前已怀孕约6个月。

他说，据该视频中显示的另一名印裔男子疑为男童喂食毒品，并相信对方以手机录制视频时，男童的母亲并未有阻止。

他说，该父亲同时也要求警方调查，儿子是否曾遭受虐待。男童的父亲苏古马冉日是一名散工，与妻子经分居，目前居住在柔佛。据了解，该名怀疑涉及喂食男童毒品的男子是母亲的新任男友。