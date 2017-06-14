缴租后断电被迫停业 档主不满商场讨公道 北马新闻

（槟城14日讯）服装商人对购物商场管理层发出不同的指示无所适从，缴交租金后被断电，以致被逼停业，求助槟马华协助取回已经缴交的租金、抵押金及损失共5万3500令吉。

经营泰国服装的陈复宁于周三的记者会上提及，他在2010年开始向槟一家购物商场承租零售摊格，他表示在槟威两地商场共租了7个摊格，其它的商场摊格相安无事，而槟岛广场的摊格却出现问题。

他提及，他在2013年7月接到该商场给予不同的指示，中央管理层方面要他将每月5500令吉的租金汇入所规定的银行户头，而地方管理层则要他将租金付予当地经理。

“我因担心不听中央管理层的指示受到对付，因此每月将租金汇入中央所规定的户头，然而在同年9月2日开始，档口就被断电，我也据情报警，并与地方经理交涉，却被告知没交租金。”

他表示每月都有缴交租金，也记录在地方管理层的记录表上，但是投诉不受理，生意做不成，每月需负担庞大的损失，情况一直没改善直到2013年12月，只好停止在该地的营业，而抵押金也未能取回。

他担心过于激烈的行动会影响其它档口的营业情况，但前后向该商场中央及地方管理层交涉却毫无消息，只好求助马华投诉局。

他表示，被断电的4个月里，除了每月5500的租金，4名工人各6000的薪金，加上7500的押金共5万3500令吉。

致函促查无消息

槟马华投诉局主任陈荣兴表示，该局于今年1月1日致函商场高层反映要求调查，4月26日再次致函，至今依然毫无消息，希望有关方面尽快调查。出席这项记者会的包括槟马华州法律局主任吴永炎律师。