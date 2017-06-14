一带一路竹艺文化发展联盟 本报总经理李兴前任东南亚主席 国际新闻

（中国·青神14日讯）“一带一路竹艺文化发展联盟”成立大会日前在中国四川的青神国际竹艺城举行，《光华日报》成为首个在东南亚协助推广竹艺文化的单位，而本报总经理准拿督李兴前也被委任为该联盟的东南亚区主席。

出席者包括青神县人大副主任王胜祥、中国竹艺大师兼四川青神云华竹旅有限公司董事长陈云华、四川友好国际交流中心秘书长李跃、四川工商学院教务科技处处长熊斌、青神县竹编协会副会长陈岚等人，而本报总经理准拿督李兴前、署理总经理林星发与业务发展暨节目策划高级经理陈靖枂也是受邀嘉宾。

青神竹编历史悠久，根据历史记载自从有了人类青神就有了竹编。青衣神教民农桑用竹编背篓采摘桑叶，用竹编簸箕养蚕；农耕时期，青神人用竹编篓拦水，用竹编筒车提水灌溉高处的农田，使粮食丰收，尤其是“筒车河”流传至今。至于隋唐时代的石刻“提篮观音”，更是青神人编竹编、用竹编的历史见证。

此外，青神人善用竹编成筐、席，装运四川的特产，用竹席做成大木船的遮棚从长江出海，青神竹编也因此而走出中国。

李兴前：文化艺术交流

李兴前在成立大会上致词时表示，此联盟是一项非常有意义的合作，透过此活动让青神的竹艺文化正式进军东南亚，并与东南亚的人民作出最直接的文化艺术相互沟通与交流。因此，他觉得很荣幸可以成为合作伙伴之一。

陈云华则指出，此次“一带一路竹艺文化发展联盟”的成立，会带动东南亚各国人民编出自己富裕的生活，让青神竹编甲天下的美誉走向东南亚，走向世界。

《光华日报》是受中国四川青神云华竹旅有限公司之邀前往见证这项隆重的联盟成立礼。

筹办竹艺展销会

另外，为了让大马人对于竹艺文化有更进一步的了解与认识，本报将筹办一系列的竹艺展销会，把青神竹艺的手工制成品、竹编饰物、日用品、书画等引进大马，届时此竹艺文化展销会必能让参展者大开眼界。

“一带一路竹艺文化发展联盟”成员：

常务主席：陈云华（中国四川青神云华竹旅有限公司董事长）

东南亚主席：李兴前（马来西亚光华日报总经理）

执行主席：李跃（四川友好国际交流中心秘书长）

副主席：夏明忠（四川工商学院院长）

陈岚（青神县竹编协会副会长）

殷超（四川青神状元竹艺有限公司总经理）

温迪（马来西亚国际品牌形象学院院长）

四川常务理事：

张保珍（青神县竹艺培训中心主任）

邵小梅（青神县国际竹编博览馆馆长）

邵晓玲（青神县陈篾匠竹艺旅游责任公司主任）

李银海（青神县银海竹艺有限公司总经理）

黄富华（青神县富华门业总经理）

张士祥（青神县华韵竹木有限公司总经理）

陈波（青神县华宁竹藤有限公司总经理）

徐建兵（青神县年轮竹艺作坊）

卿春（青神县德艺竹编厂厂长）

万学（南充市高坪区斑竹竹艺有限公司总经理）

王平（洪雅县柳江金洪竹业协会理事长）

何艳琴（眉山市玉琴竹艺有限公司董事长）

周洪瑞（武侯区新型社区发展促进中心）

李利（邛崃市水口竹工艺品有限公司）