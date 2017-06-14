去年6月至今年4月 威省可循环垃圾卖逾2万元 北马新闻

（大山脚14日讯）威省市政局主席拿督麦慕娜指出，市局从2016年6月起至2017年4月期间收集到的可循环垃圾，经变卖后共获得2万5600令吉非税收收入。

她说，自2016年落实垃圾源头分类后，当局在这1年间共收集了36万9310公斤可循环垃圾，同时发出了1万1227张提醒通知书。

根据当局记录显示，在2016年6月展开垃圾源头分类宣导活动后，截至2016年12月，共收集了24万4652公斤可循环垃圾，发出的通知书为9446张；而2017年上半年（至6月10日止），共收集了12万4658公斤及发出1781张通知书。

麦慕娜说，若将上述收集的逾36万公斤垃圾送往堆埋场，当局须另付约7453令吉处理费，实行垃圾源头分类后，即省下这笔开销。

麦慕娜今日在记者会上这么指出。市局今年首半年收集到的可再循环垃圾量出现减半的现象。

威省市政局秘书罗扎里不排除是居民自行将可循环物，交予社区回收中心；或资源回收团体知晓当局收取可循环物的时间，而先当局一步取走。

麦慕娜补充，除了可循环垃圾外，当局也欢迎社区回收中心回收厨余，用于制作堆肥。

增加清理垃圾次数

为确保威省社区在开斋节期间仍保持清洁，威省市政局将在本月24日与25日期间，增加清理垃圾次数。

麦慕娜说，本月24日的收集垃圾时段除了平时的上午7时至下午4时之外，将多增设下午5时至午夜12时时段。

她表示，上午时段仍会沿家挨户，包括滚动式垃圾桶（Tong RORO）及垃圾槽（Tong Komunal）收集垃圾；惟傍晚时段则只收集滚动式垃圾桶及垃圾槽的垃圾。

她说，今年开斋节首日暂定会落于本月25日，考虑到前一天执行至午夜的服务，25日的执勤时间为下午1时至晚上10时，以让穆斯林员工与家人在上午聚餐庆佳节。

她补充，26日的执勤表将会恢复正常。

她相信，开斋节期间会有不少游客到来旅游，希望市民一同照顾环境清洁，维护社区形象。

青水检验报告需时1周出炉

有关威省市政局柏迪路建筑物外排水沟“积青水”一事，罗扎里说，当局人员已将有关青水送往检验，报告须等1个星期才会出炉，暂不确定是否含有化学物质。

他说，有关青水是在这两天发生，并非长久存在的问题，当局人员经过视察后发现，青水是经由双溪南眉河倒灌进入排水沟中，责任当属水利灌溉局处理。