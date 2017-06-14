【少年被霸凌至脑死案】阿菲夫：须等院方完成程序 家属才能申请医疗报告 北马新闻

（槟城14日讯）针对“少年被霸凌至脑死”案，家属有意向院方索取伤者纳文的医疗报告，槟卫生委员会主席阿菲夫提及，目前院方正在治疗及调查伤者纳文，家属必须等待院方完成所有医疗程序后，正式提出申请才能取得。

至于何时可取得医疗报告，他表示暂无法知晓。阿菲夫于周三下午12时，在槟城医院里向病人派发开斋节蜜枣时指出，目前院方正在为纳文治疗和进行调查，因此医疗报告尚未完整，故此家属暂时在短期内无法取得报告，需等待院方完成所有医疗调查程序后，家属再作出正式的申请才能取得。

他提及，纳文目前的状况理应属于昏迷状态，而并非脑死，前者是指伤者尚有机会苏醒，而后者则是一般上难以苏醒。他补充，“昏迷”和“脑死”状态对于一般民众的认知，或属于同一个状态。

比玛：不会放弃治疗纳文

对此，纳文的阿姨比玛指出，家属有意向院方取得医疗报告，送往其他医院听取更多建议，虽然院方声明不会短期内立刻发出报告书，但他们仍会等待，不会放弃治疗纳文。“纳文需苏醒，让大家知道整个事件的经过。”

不全是院方警方责任

霸凌事件爆发后，一些网民针对此事批评院方处理不当等，阿菲夫反驳，这起霸凌事件不应全是院方和警方的责任，而是属于校方、家长、友人和邻居的责任。他提及，倘若校方不包庇校园霸凌事件，以致霸凌者在毕业之后仍嚣张跋扈地欺负受害者，那么则不会发生这起事件；倘若家长发现霸凌的端倪，进一步与孩子沟通并一起解决问题；倘若身边有人发现纳文被霸凌后，或是发现有霸凌者横行，选择第一时间向校方或警方投报，就不会延伸至如今的地步。

纳文友人近期内报案

另一方面，同样被霸凌的纳文友人伯文，被殴打致脸部骨折，事发后曾接获一通来自吉隆坡的恐吓电话，警告他不可以将事发过程说出，而伯文家属将针对此事，近期内报案。