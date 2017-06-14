瑶池金母帮他走下去 程金安装义肢 北马新闻

报道：黄佩珊

（大山脚14日讯）一度沦为乞丐却不言放弃，瘸汉程金安获大山脚瑶池金母慈善基金会协助，免费安装义肢，一个月后将可摆脱拐杖！

来自居林新邦知甲，卖冰淇淋15年养活一家三口的程金安，坚强意志克服生活难关的故事激励人心，除了有好心人士上门捐助，也获大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）协助安装义肢及承担其妻子医护用品。

本报日前封面报道65岁程金安用“单脚撑起一头家”的新闻，程金安周二再受访时说，一名陌生的好心人士在阅读新闻报道后，上门捐助了100令吉，由于当时他出门卖冰淇淋，捐款是由太太收下。

瑶池金母慈善基金会总务谢玉金、行动主任何永发、义工卢倩婷及温廷俊，在周二傍晚探访程金安一家，并送上奶粉、干粮及日用品，同时向其了解目前生活需求。

瑶池金母基金会一行人探访让程金安一家非常欣喜，程金安还拿出多年前当承包商时处理过的建筑图测，向众人话当年。

妻子年轻时是裁缝师

不仅如此，他也透露妻子许彩红年轻时是一名裁缝师，手艺精湛，甚至结婚时所穿的婚纱都由她亲手缝制。不过，患病后因视力受影响，现在只能处理一些简单的针线活，许久没有缝制美丽衣裳了。

助承担6个月生活费

为了让程金安无需再靠拐杖行走，瑶池金母慈善基金会也免费赞助一只量身定做的右脚，以便程金安能恢复普通人的生活。同时，基金会也将聘人到程金安家中查看及维修漏水与白蚁侵蚀的问题。

基金会总务谢玉金表示，该会将在未来6个月，承担程金安一家生活费，包括提供生活用品，以及其妻子结肠造口的护理用具，半年后会继续跟进程家需求。

根据义肢公司代表杨证麟透露，为程金安打造的义肢款式非常舒服轻盈，有别于一般沉甸甸的义肢，同时具备自动锁功能，市价约为9000令吉。

程金安说，十多年前曾获慈善团体赞助义肢，不过损坏后没有多余的钱修理，只好重新拄起拐杖，他非常感谢瑶池金母的援助，让他重获行走的希望。程金安目前已完成测量，预计一个月后便可获得为其量身定制的右脚。

妻子医护用品负担大

程金安表示，太太大肠癌目前虽已好转，但因无法自行排泄，需要在结肠位置放造口袋（Colostomy Bag）储存排泄物，造口也需经常用药水清洗，由于造口袋价格高昂，每月购买护理产品的费用约700至800令吉，是生活中最大的负担。

由于卖冰淇淋的收入与福利金仅有约1600令吉，程金安坦言一家人每月都靠省吃俭用应对生活。

另外，程金安也指家中客厅及睡房屋顶漏水情况严重，每逢下雨，都要放置面盆盛雨水，厨房也出现白蚁侵蚀的痕迹。

15年来卖冰淇淋养家

程金安是在17年前因意外失去右脚，为了养活聋哑妻子和印裔养子，他曾一度沦落当乞丐，但之后坚持自力更生，15年来靠骑摩托车在烈日下卖冰淇淋养活一家三口。

程金安的妻子在7年前罹患大肠癌，目前经已好转，印裔养子也长大成人，现在家中经营网卖生意帮补家计。虽然人生路满布荆棘，但程金安的人生字典里从没过放弃二字，带着乐观进取的态度面对每天的生活。

陈栋良郭逗发来探访

马华巴东色海区会主席陈栋良及新邦知甲乡委会主席郭逗发同时前来探访程金安。陈栋良表示，马华常年都有在协助程金安生活所需，如助其申请福利援助金，多年前也曾在新邦知甲大伯公宴会上为程金安筹募生活费。

他说，乡委会与程金安一家关系良好，并长期以来关注其生活需求，不过由于面对技术问题，以致程家房子漏水问题迟迟无法解决，他非常感谢瑶池金母慈善基金会伸出援手。