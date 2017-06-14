联邦未与州政府沟通 槟7月起续征酒店税 北马新闻

（槟城14日讯）槟州首长林冠英透露，至今为止联邦政府仍未与槟州政府沟通，所以7月1日起，联邦政府开始征收旅游税时，槟州依然会继续征收酒店税。

他是针对旅游部长接受一报章专访时提及，各州政府将受要求停止征收与游客住宿有关费用，以免“重叠”征收旅游税，而如此回应。

他说，槟州早已实施征收旅游税，而且只征收3令吉，但联邦政府却征收20令吉的旅游税，比槟州征收的旅游税高出6倍。

他指出，槟州政府于2年前已征收酒店税，而且所获的反应为正面，连酒店公会也认为有关税额不大，以及这也协助发展槟州的旅游业。

他解释，这是因为槟州政府以有关收入来促进及推行旅游计划，并且在花费有关收入时，酒店公会代表也参与讨论。

建议旅游税收归各州

他认为，最好的方案为联邦政府将各州的旅游税，归还给各州，他举例，如槟州旅游税为2000万，则这2000万应该归还予槟州。

他是于周三在槟州政府移交开斋节献金各1万令吉予槟州军警的仪式后，这么指出。

仪式上，警方由槟州总警长拿督威拉蔡义来总监代表接领献金，军方则由莫哈末尤索夫代表接领。

林冠英感谢槟州军警人员在维持州内治安方面所作出的贡献。

火箭支持安华任首相 惟过渡期需另择人选

林冠英透露，虽然行动党仍支持安华为首相，但由于安华还在牢狱中，所以行动党党顾问林吉祥只是根据法律事实来表示，安华将不会是我国第7任首相，他将是第8任首相。

林冠英解释，由于安华还在牢狱中，所以现在不能成为一个国会议员，而在过渡期，希联需要另外一个首相的人选。

过渡期后，安华恢复自由身，或获得国家元首赦免，安华就可以担任首相。

他重申，即使安华出狱后，也还要5年才能成为首相，除非获国家元首赦免。

少年遭霸凌至脑死案 蓝卡巴雷尔受促协助

针对“少年遭霸凌至脑死”案，林冠英希望有关方面能采取严厉的行动，以及他也已要求蓝卡巴及雷尔关注此事件，并给予需要的协助。

他强调，槟州政府肯定将在各方面“尽力而为”，以确保正义能够伸张。