反击纳入直辖区建议 我爱槟城跑702登陆雪州 北马新闻

（万达镇14日讯）为了反击联邦直辖区部长东姑安南早前做出将槟城列为直辖区的建议，槟州政府7月2日“跨州”南下，在雪州举办“我爱槟城跑”和嘉年华会。

槟城首长林冠英指出，东姑安南的上述建议是非常危险且具有憎恨动机，因为联邦宪法阐明我国是依赖全马13个州属和直辖区共组而成，如果将槟城列为直辖区，槟城选民将失去选举的权利，包括无法选出自己的行政议员和首长。

“所以我们要确保槟城还是一个州属，为了要保护槟城，过去槟州政府已经举行这个活动，而且获得非常好的反应，尤其嘉年华会获得1万6000人的参与，打破大马的记录。”

“我们这次将活动移师雪州，要的是让东姑安南知道，除了槟城人反对外，也包括在雪州落地生根的槟城人和雪州子民也反对。”

林冠英说，他在7月2日早上7时，也会参与6公里的跑步，也呼吁大家以“爱的力量”向国阵和东姑安南做出回应，而不是以牙还牙的方式。

出席者包括民主行动党沙登区国会议员王建民、莲花苑区州议员张菲倩、武吉加星拉吉夫和前雪州行政议员刘天球。

有媒体询及，既然是为了回应东姑安南，那选择在雪州的万达广场举行而不是吉隆坡，林冠英指如此决定是因为雪州政府是希望联盟执政，比起直辖区，会比较容易取得准证。

媒体也询问，既然目前已“跨州”举行，未来是否会延伸至其他州属，他则表示会看情况而定，并强调槟州政府并非为了和其他州政府对抗，所以会视下月2日举办的活动反应，再看有无必要到其他州属举行。

“我爱槟城跑”和嘉年华会将于7月2日，在雪州万达广场的中央公园举行，参与人数限定5000人，报名费为25令吉，参与者可获得一件T恤。另外，嘉年华也将备有来自槟城的美食，让大家出席品尝。