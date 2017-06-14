爱希站再添温情 完成弱势生日愿望 北马新闻

报道、摄影：黄国伟

（北海14日讯）爱心冰柜“爱希站”除了送暖，还让人许愿！

设立于北海拉惹乌达的首个爱心冰柜“爱希站”，是于5月23日正式设立，以冀望成为一个分享爱心的平台，让有能力者存放食物，以便社会弱势群免费自取食用。

负责人吴日佳透露，爱希站设立后，经过媒体报导与社交网络宣传后反应热烈，许多人都来取、放食物，由于初步概念已经步入正轨，在发起人李志晧建议下，“生日蛋糕许愿箱”终于在8日正式开始，让弱势家庭许愿。

“我们设立生日蛋糕许愿箱的目的，主要是想帮助单亲家庭的小孩、贫穷家庭、残疾人士或者孤儿等弱势，希望能够在特别的日子完成他们小小的心愿，比如赠送生日蛋糕给他们，让他们感受社会的温暖。”

集社会力量完成期许

他在接受媒体访问时透露，许愿箱是一个平台，每当它收集到“愿望”时，负责管理的他们都会将这些愿望发布在爱希站的专页之中，再集合社会的力量去完成这些期许，而他们也愿意成为中间人，协助大家完成善举。

由于才刚开始运作，许愿箱目前还未收到任何愿望，他希望未来会有来自有需要的家庭，在他们生日期间说出自己的愿望，虽然不一定能成真，但在众人集思广益下，这些愿望或许会给人带来意想不到的惊喜。

有关许愿箱只需在小卡片上，填下自己的名字、电话、地址、自我介绍（可叙述为何许下这个愿望）及许愿要求，再投入信箱，就能完成程序。

无论如何，负责单位也在许愿箱旁注明，“愿望不一定会实现，但是您或许有机会和希望”，以期每一名许愿者能够明白，愿望是否实现，非负责单位能够全面控制。

此外，由于地域性限制，目前他们主要把精力集中在威省一带，希望能够把爱希首站做到最好。

勉行善布施 为父母祈福

吴氏也说，父亲节即将到来，因此，他鼓励想要为父亲庆祝的弱势或贫困家庭，不妨前来许下愿望，或许就能有一个难忘的父亲节。

同时，他希望在来临的父亲节中，有能力的家庭也能来到爱希站做善事，以布施的方式为家中父母祈福。

免金钱误会谢绝捐款

维持爱希站靠民众力量，负责人呼吁别捐钱。

他透露，爱希站受到许多热心人士关注，无奈许多人来自外地，无法亲自到来布施，因此，纷纷献意以捐款方式，让负责人购买食物填补爱希站。

他对于民众的好意表示感激，但为了防止因金钱产生误会，负责单位已决定谢绝来自各方的捐款。