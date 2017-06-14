出版记录辛酸历程 图文传承布袋戏魂 大城小镇

报道：李秋缘

（槟城14日讯）用3年来完成《槟城布袋戏：演变中的文化遗产》，成功以文字记录及传承槟城仅剩4组布袋戏的辛酸历程。

在60、70年代，凡是有戏班落脚的地方就有人潮，但是随着时代变迁，娱乐活动增加，各种戏班需求逐渐减少，现在只作为酬神戏。

不过，热爱文化艺术的他们用3年时间，不时往返槟威两地寻找布袋戏戏班成员，甚至还要像寻人般在不同街道上询问，最后成功为仅存的4组掌中班（布袋戏）做纪录。这5个不辞劳苦，热爱本地文化的人是：理科大学艺术系教授陈瑞明、刘庚煜、符幼明、周盈贞及王可欣。

负责整个团队的陈瑞明直言，语言确实是最大的障碍及挑战，因为在进行记录时，需要用福建话与掌中班的人交谈。

“掌中班团队都是讲很道地的福建话，但是我们团队都是以中文及英文为主，因此只靠有限的福建话来做访问及记录。”

她多年来专研槟城艺术文化。她说，在高峰期时，槟城至少有12团的掌中班，但是现在只剩下4团，分别是新凤影、月宝凤、新金凤及鸣玉凤。

她说，由于掌中班日渐减少，所以用了3年时间来做记录及研究，从不同角度来记录他们多年来所保存下来的一切。

“书中一切的记录及分享，都是来自上述4个团队，所幸的是，他们仍继续表演布袋戏，只是面对没有观众的窘境，因此继续维持操作时面对挑战。”

她说，在整个环节上，最大挑战就是不要去支配这4个掌中班，反而是让他们继续去发展，因此不时需要与他们对话来记录掌中班的一切。

“我们为了能获得拨款，因此成立了kar-wan potehi的团体，也成功获得乔治市世界遗产机构拨款。”

符幼明：走遍街道寻核心者

为了找到最准确的资料，不惜往返槟威两地，甚至像侦探般找到核心人物。

符幼明说，这些掌中班并不是时常在固定地点出现，而且会到各处表演，所以要找出他们并非易事，因此往返槟威两地是必定的。

“我试过曾经为了找‘传说中’的一名成员，不仅走遍每条街道，根据仅有的消息来找寻，当然最后都在热心人士协助之下，找到核心人物。”此外，为了证明掌中班曾经在本地表演，她不辞劳苦地前往国家图书馆翻阅资料，最后成功找到相关照片、宣传单及票根盖章等。

黄细汉：没观众也努力演出

“即使没有人看表演，我们也不可以马虎，因为神明都在看。”

拥有近百年历史的鸣玉凤掌中班负责人黄细汉说，虽然现在台下观众不多，甚至没有，但是不可因此而马虎，因为心中相信神明是有在看着大家努力的付出。

“还记得，有次表演时完全没有观众，但是隔天有人来说：‘昨天我听到你们唱戏很好听呢！’，这已经证明了其实有观众在远处听着的。”

她说，鸣玉凤是由祖父传承下来，由她接手时最高峰有9位成员，但是现在只剩下4个人撑起整个掌中班。

她说，非常感谢该团队们对掌中班的爱护，生平不曾想到有人会为掌中班做记录，而现在甚至是出本属于掌中班的刊物，真的非常感动。

刘庚煜：原定修复布偶衣裳

《槟城布袋戏：演变中的文化遗产》始于2013年乔治市庆典，从原定复原布偶衣裳，演变成为纪录及出版刊物。

刘庚煜说，那年邀请4组掌中班来表演后，发现布偶衣裳破损度颇高，因此想要申请款项让专员去台湾学习修复。

“不过，陈瑞明认为，我们不应该去修复这些布偶，因为它们都是记录着掌中班多年以来的记忆，因此我们转换方式用文字来记录掌中班。”

他说，很多年轻人都对掌中班不了解，所以除了出版刊物，也包含了1000份全手工制作的立体书，让大家透过立体书看到掌中班开锣台前幕后的情景。“无可否认，我们希望透过这样来吸引年轻人，希望他们能给予支持。”

谢秀娇：从大戏转行掌中班

谢秀娇独撑新金凤掌中班，直言布袋戏无需化妆打扮较轻松。

曾经担任大戏女婢一角的谢秀娇，在接触布袋戏后就慢慢转行，最后选择只需在幕后“亮声”的布袋戏。不过，看着布袋戏开始变成黄昏事业，她也感叹地说：“我也不懂要做到几时，只希望能透过努力，继续传承着文化。”

尽管布袋戏多数为酬神戏，观众也不多，不过，她认为，表演不可因此而偷工减料，因为只要诚心诚意做完整出戏，不仅对得起自己的良心，而且神明也会给予保祐。

不过，她说，现在已经很少人愿意加入掌中班，所以日渐失传，庆幸的是，其掌中班还能获得大家关注，甚至到吉隆坡、太平、吉打或安顺等地方表演。

洪敏芝：拨款逾19万支持

乔治市世界遗产机构总经理洪敏芝说，槟州政府通过该机构，拨出19万8000令吉给槟城布袋戏研究与出版计划。

她说，世遗机构之所以支持这项计划，因为布袋戏作为槟城的珍贵文化遗产，却渐渐被人遗忘，而且许多人对这种传统表演艺术所知甚少。

“我认为，有必要对槟城布袋戏进行深入的研究与记录，除了让更多人认识布袋戏，也希望人们关注布袋戏命运，为传统表演艺术探寻更多的可能性。”

书本简介：

书名：《槟城布袋戏：演变中的文化遗产》

核心队员：陈瑞明、刘庚煜、符幼明、周盈贞及王可欣

售价：RM188（包含一本主要刊物、手工立体书、2本讲述不同故事的手动翻画书（flipbook）、4组掌中班的海报及1片VCD）

这本书共分为10个章节，分别有：布袋戏在槟城的发展；先进布袋戏班、表演者来源、赞助人及观众；祈求赐福与保佑的仪式；戏台、布景、道具与特效；故事与剧本；戏偶：构造与角色类型；服装、头盔与手持道具；戏偶组件与服饰的变迁；戏偶的操控与说白，以及乐器与曲目。