从小处观我国民德 异言堂

文：江郎

一个社会的文明标准，不应只以物质文明来衡量，更应该综合德行上的进步，来加入思考。我国独立已近六十载，物质的进展有目共睹，那么精神上的文明，是否也随着进步？或是，原地踏步甚至不进反退？今天，笔者选了三个课题，几乎皆是最贴近生活层面的社会现象来叙述，希望借短短的一篇文章，多少能掀起读者群对我国民德的关注，感恩。

一，驾驶态度。我国百姓的驾驶态度，常引起诟病，这几乎是不争的事实。不少初次光临大马的外国游客，皆对我国百姓的驾驶态度不敢恭维，甚至感到不可思议。很多时候，驾驶人士贪图个人方便而胡乱停车，直接停在双黄线旁，甚至一停就是数辆，似乎以集体犯错的现象，来合理化本身错误，造成了本可避免的交通阻塞。

另一边厢，我国百姓在马路上，礼让的态度确实需要改善。很多时候，该让的不让，看见别人已经在合适的距离打转向灯，不但不减速反而加速，似乎深怕吃亏般。我国的车祸死亡率，相对其他国家高了许多，这与我国马路使用者的驾驶态度，脱离不了关系。如果一个社会，连最基本的关爱自己与他人生命，都达不到应该的标准，请问有资格说本身属于文明社会吗？

二，乱抛垃圾。这问题是存在已久的社会现象，数十年如一日般，屡劝不改。早期实行的罚款500元措施，许多人不但视若无物，甚至公然蔑视法律，直接把垃圾丢弃在警告牌下，成了一堆堆的小垃圾山。如此情景，请问如何配称为文明社会？

更有甚者，住于组屋高楼，因为懒于步行下楼丢垃圾，干脆把装满垃圾的袋子，直接从高处往下抛，丝毫不担心造成细菌与疾病滋生，更无视他人安全。这些问题，如果真的需要政府立法，严惩犯者坐监才能解决，还有多少意义？如果具德，自然懂得将心比心，相反，如果连这种基本的错误行为都不懂反省，谁还敢说大马社会，属于足够文明一块？

三，拒还高教贷款。去年，国家高等教育基金局回收的贷款数额仅有49%，毕业生拖欠的数额高达13亿令吉，或造成5万新生无法顺利升学贷款。这是存在已久的社会问题，许多的我国大学毕业生，在获得了升学贷款后，即使毕业半年后寻获工作，依然不愿意偿还政府贷款。当中，总有百般托词拒还，甚至怪罪政府没有提供免费教育。

事实上，高教贷款与免费教育是一个课题，拒绝还贷又是另外一个课题。如果政府的贷款收不回，直接影响下一批等着升学的学生，如果因为前几批学生的私心，造成下几批学生无法升学，难道这还不算道德过失？这些欠贷不还的毕业生，有站在学弟学妹的立场思考过吗？欠债还钱天公地道，更何况，大部分欠贷者是在具备偿还能力的情况下，拒绝还贷。这现象说明，道德与受教育程度，或许在相当程度上，并没有太多的直接联系。

民德的高低，直接影响着国家的富强与社会的安定，具德者众，则社会风气转好，罪案也会随之降低，这甚至是比法治还强的民德效应。身为社会一份子的您我，有必要从今天开始，时刻检讨本身与他人，互相提醒勉励，共同塑造一个真正值得外国尊敬的文明社会，为我国后代子孙，打造真正值得自豪的道德国度，共勉之。