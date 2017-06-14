不应放弃争取自由 异言堂

文：苏德洲

新闻媒体的工作严峻与挑战是有增无减，近年来更是越来越多影响新闻自由的事件，不仅是执政党干预和以恶法控制新闻自由，严格上来说，钳制新闻言论自由向来是执政党的看家本领，以防媒体暴露执政党的缺点。

目前就连常挂嘴边痛骂执政党干预新闻自由的在野党也加入一脚干预新闻媒体工作。

而媒体记者在工作上最常遇到的其他阻碍有被殴打、袭击、恐吓和甚至遭拒绝采访，在媒体报道上稍微引起相关单位不满，还会遭对付或遭关闭。

今年5月3日的世界新闻自由日主题是：“关键的时代，批判的头脑——媒体在推动和平、公正和包容社会中的作用”，而无国界记者组织也公布2017年新闻自由指数，大马排在第144名，比去年上升2名，不过依然处于新闻不自由的“红色区块”。

大马新闻自由排名从去年146位上升至144位，得分为46.89，被划分在新闻自由表现差的“红色区块”。在报告评比中，得分越高，就表示新闻自由表现越糟糕。

最近我与未来媒体人谈及大马新闻自由，甚至与他们分享这几年国内新闻媒体所面对的阻碍和挑战，这些未来媒体人均认为大马的新闻工作者应该要自强不息，站出来捍卫新闻自由该有的权利与权力。

是的，过去大马新闻工作者都有在捍卫，举例，多年前就曾因国会禁止媒体采访时，一些新闻报纸媒体甚至在封面以黑白色处理新闻，包括报头均以黑白取代。

最近的是媒体不得在议会厅走廊自由向一些部长或议员进行访问，也引起媒体为了国会议会厅走廊的采访区域问题与国会扛上。

前几年我们最常见的是，许多新闻媒体在世界新闻自由日时身穿黑衣，手绑着黄丝带，以哀悼新闻自由已死。同时媒体记者面对政客的刁难与不公，偶尔还会看到一些媒体公会发文告谴责，以力求还媒体一个自由。这些都是国内媒体在捍卫新闻自由所贡献出的小小力量。

然而，最遗憾的是手绑黄丝带，和以文告谴责新闻自由被剥夺，视乎变成是大马媒体一种形式上的争取，但之后在争取新闻自由上却不再有任何动静，只有一些媒体组织对新闻自由的不利，才会看到他们发发文告，并没有更多的争取和宣导的后续工作。

我认为宣导工作是何等重要，争取和宣导也是长期性的工作，因为新闻媒体自由不只限制在媒体，同时公众也有责任加入齐来争取，有了新闻自由，受众才会有更大的知识权。

即便我们都清楚知道，在大马要全面享有更大的新闻自由空间是机会渺茫，因还有其他因素拖累新闻自由的控制，这也得要一一去解决，但宣导和争取工作还是得持续，不能放弃。

然而大马媒体在宣导工作反而比较落后，最明显的是这几年的世界新闻自由日，大马媒体好像静了许多，就像没事发生过的，就连小小的绑黄丝带的动作也没了。