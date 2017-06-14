“六成机会去曼联引误解” 格里兹曼续约马竞后道歉 体育新闻

(马德里14日综合电)格里兹曼（右图）正式和马德里竞技完成续约，新合同到2022年。续约后，法国人第一时间道歉，他称之前关于自己和曼联的一些言论确实造成了误解。

“我想做的第一件事就是道歉，向那些误解了我言论的人，”格里兹曼在马竞官网的访谈中说，“也许我的表达很糟糕，或者有人想制造新闻。”

格里兹曼所说的“表达糟糕”，指的是他在法国电视台的一次访谈节目中说，“有六成机会去曼联”。续约之后，格里兹曼显然希望消除这次访谈的不良影响。他说：“自从我来到马竞，我就一直为球会竭尽全力，能和你们所有人再多共度一年，我非常高兴。和往常一样，我会用场上最好表现来感谢所有球迷。”

格里兹曼2014年从皇家社会加盟马竞，至今出场160次，打进83球。

红魔今夏首签飞抵体检

(伦敦14日综合电)据英媒报道，瑞典后卫林德洛夫将在当地时间周三抵达曼彻斯特的卡林顿训练基地，接受球会的体检，以完成从本菲卡到“红魔”曼联的转会。

周二晚，瑞典国家队和挪威队进行了热身赛，在那之后，林德洛夫将飞到曼彻斯特，预计于周三上午到达曼联训练基地，与工作人员会面并接受体检。英媒称，曼联有可能会在周三或者周四正式宣布林德洛夫的加盟，这取决于体检、最后手续的完成时间，瑞典人将成为红魔今年夏天的第一笔重要引援。#