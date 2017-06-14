菲民间组织南海水域插国旗宣主权 国际新闻

(马尼拉14日综合电)菲律宾非政府组织“DAKILA”的成员，于周一菲律宾独立纪念日当天，到南海争议水域插上菲律宾国旗，宣示“主权”。

“DAKILA”在其脸书专页上发声明指出，他们会通过不断实践为自由而奋斗的誓言，来表达他们的爱国主义。

菲律宾传媒报道，周一清晨日出时分，该组织成员一边唱着菲律宾国歌，一边在“卡拉延群岛”(菲律宾对南沙群岛部分岛礁的称呼)附近海域插上国旗，以宣示菲律宾对该水域的“主权”，庆祝菲律宾独立119周年。他们将插旗的照片上传脸书专页上，并指称国旗是由冲浪人士带到海上，并让它漂浮在“西菲律宾海”(即南海)。

据了解，自20世纪70年代起，菲律宾占有南沙群岛的马欢岛、费信岛、中业岛、南钥岛、北子岛、西月岛、双黄沙洲和司令礁等岛礁，并将南沙群岛部分岛礁宣布名为“卡拉延岛群”。多年来，菲律宾在有关南沙岛礁上修建了机场、码头、营房等军用和民用设施。

2012年，菲律宾前总统阿基诺三世签署行政命令，把南海命名为“西菲律宾海”，并将包括吕宋海峡及其周围水域、卡拉延群岛内部及附近岛屿、黄岩岛等划入菲律宾版图。