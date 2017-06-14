大马美姐杨秀惠做商界女强人 每年营业额高达8位数字 娱乐新闻

大马美姐杨秀惠忙于与张卫健合作，拍摄TVB重头剧《大帅哥》。不过她近年简直是分身不暇！又要拍剧，又要一手一脚为美妆店开拓市场。而杨秀惠劲就劲在业务发展短短3年，生意愈做愈大，每年营业额高达8位数字，成为商界女强人。

近日，杨秀惠还豪掷7位数在新加坡开新店，正式冲出香港，她透露为今次新店，足足用了半年时间选地点及设计装修，「因为在当地的生意开始增加， 也多了代理及销售商，所以需要在香港以外开多一间分公司来做支援。」

杨秀惠百忙抽空到新加坡巡视新店，不过当地生活水平、租金还有人工同香港不遑多让，所以杨秀惠花了不少时间及工夫选址：「当地的租金不便宜，加上天气炎热， 由香港到新加坡来来回回多次去了几十个不同的地方选址， 实在是很吃力，幸好在当地有亲戚可以帮我跟进装修上的事情，非常感谢他们的帮忙。」其后，「杨老板」已磨拳擦掌，计划在9月前在香港及澳门再开设分店，实行打造亚洲美容王国，问到杨秀惠有否打算冲出亚洲巿场？她表示暂时没有，只想专心做好亚洲市场，稳打稳扎。

杨秀惠既要拍《大帅哥》，又要为筹备新店开幕，在时间上她这样分配：「唯一可以牺牲的就是睡眠的时间，唯有每日少睡几个小时。」

提到张卫健，杨秀惠大讚对方演技好，而且脑筋转动很快，跟对方合作难免会有压力，「他是非常细心帮助各演员加入有趣的对白和动作，务求令整套剧出来的效果更好，这是我非常难忘的事情。」此外，杨秀惠将于７月底随《大帅哥》剧组到中国取景。