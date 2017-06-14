他爱上我的手艺还是……？ 平凡女怕会错意 犀利人妻

问 犀利人妻：

我是一个不大会说话的人，加上认为自己长得不好看，所以就更加不爱说话，也不喜欢接触人，交朋友一直都很被动，所以，活了整三十年，没有一个可以谈心事的知心朋友。我从小就很喜欢拼布和烹饪，当别的小孩在玩人偶和家家酒时，我已经在玩真的针线，跟祖母学烧菜和做糕点。

祖母是个寡妇，独立靠做点针线和糕点养大我父亲，后来父亲成家了，还生下了我，祖母以为好日子到了，不料，父亲却在一场车祸中去世。母亲说她不会像祖母一样做个寡妇，不久便改嫁了。祖母说，以我这样的性格，如果跟着母亲会很吃苦，于是把我留在她身边，由她抚养。

我从小就跟着祖母在她的小档口一边帮忙卖糕点，一边帮忙做针线和拼布。祖母去世后，我便很理所当然地接手她的小档口，除了卖自己做的糕点，也卖拼布包包和百家被。直到有一天，一对穿得很好看、很像艺术家的男女来到我的档口前，我的人生从此有了改变。

他们很喜欢我的手作，一口气全部买下。然后那个女的发现我身上的衣服，又好奇地问是哪里买的？我说是自己做的，她马上又说要订做五件，要我做五件设计不一样的拼布民族风长裙。后来他们常常来找我，下的订单越来越多。有时候是两个人一起来，有时候是一个人来，有时候是女的来，有时候是男的来。我都不以为意，也不多问。

一天，我因为祖母忌日没开档，那个男的竟然找到我家里来。他说，是隔壁档的阿婶见他是我的熟客，又听他说有急事找我，我们小地方的人，都不会防人，所以就把我家地址告诉他。就在那一天，他跟我说了很多，说我有一种独特的气质，不像小地方摆地摊的小贩，又说疯狂爱上我的手作。那天他来，是拜托我帮他赶制一批拼布包包。过后，他便常常到我家来，有时候是默默看我做手作，有时候会给我一些意见。

然后我发现，他没有来的时候，我会想念他。我问我自己是怎么了？喜欢上他了吗？但是，他比我小，而且，他看起来是懂很多东西的人，又长得很好看，我是配不上他的。而且，我猜，跟他一起的那个很好看的女孩子，应该是他的女朋友。所以，我一直提醒自己，不可以有非分之想，只能把他当作一个顾客。

没想到，最近一次到我家来时，他竟然跟我说，他喜欢看我做手作和做糕点的样子，很吸引他。我听了脸红心跳。他这样说是什么意思呢？是在向我示爱吗？他不是已经有女朋友了吗？然后他跟我说，他其实是在网上卖艺术品，我的拼布包包、百家被和民族风衣服，都是他在网上卖的其中一些产品，而且很受欢迎。他说希望我成为他的拍档，在他的事业上和人生道路上辅佐他。

他这样说是什么意思呢？是希望我跟他一起做生意？还是在向我示爱？我不是很明白，可是又不知道应该怎么问。我怕我误会了他的意思，让他笑话。他已经有了一个那么漂亮的女朋友，应该不可能会喜欢我这个样貌平凡的村姑吧？我应不应该答应成为他的拍档？他所说的拍档，到底是指纯粹的生意拍档还是什么？他要我在他的人生道路上辅佐他又是什么意思？

希望犀利人妻能给我一些意见。感激不尽。

村姑

答 没有自信的村姑：

你说你长得不好看，也许只是信心不足。很多人都以为非得要长得像电影明星那样才叫好看，但其实每个人都有他独特的一面，而自信往往会让一个人散发出一种迷人的味道。

他说喜欢看你专注做手作和糕点的样子，那正好是你最拿手的话儿，因此，当你在做这些你最有信心做好的事时，那种自信让你不期然地散发出一种独特的气质，因此吸引了他的目光。

我这么说，不是让你一定要相信他的话，而是希望你要有自信，不要瞧不起自己，村姑又怎么样？你有看美女与野兽吗？女主角也是一名村姑，但是，她的自信让她显得格外不同，就连脸上的雀斑也变得很可爱。

有防人之心是对的，尤其是一个单身女子，更不可没有警惕心，但是，也不能太过固步自封，应该打开心胸的时候，就不要太约束自己。而对于这个你还不太认识的男子，我建议你先从认识他开始。你可以考虑跟他合作，但是，最好暂时不要涉及钱财投资，比如，你提供手艺，他提供售卖平台，利润分享要谈清楚，不要随便签署任何合伙人文件，自己看不懂的文件，宁可花钱去咨询律师，绝对不能随便签。

对于他提出的要求，不必急忙答应或拒绝，要问清楚、弄明白、想仔细，在细节中观察他是怎么样一个人，才来决定是否要掏心掏肺。至于那个漂亮女生是不是他的女朋友？他口中的拍档究竟是指纯粹生意上的拍档还是更进一步？不要问我，问他。问他拍档要怎么做？问他那个漂亮的女朋友知不知道？同意不同意？看看他是怎么给你的答复。

最后再提醒你，下任何决定之前，一定要先好好认识这个人。

犀利人妻

犀利人语

有防人之心是对的，尤其是一个单身女子，更不可没有警惕心，

但是，也不能太过固步自封，应该打开心胸的时候，就不要太约束自己。