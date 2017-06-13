「勿通过非法中介聘女佣」 符策镝：取缔行动将波及雇主

（吉隆坡13日讯）若你想贪方便，通过非法女佣中介公司聘请女佣，可要三思了，以免惹祸上身！

马来西亚女佣中介协会主席符策镝以该会受到的投诉为例提醒公众，切勿通过本地非法女佣中介聘请女佣，以免因小失大。

他星期二在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐陪同下，召开记者会时解释，所谓的非法中介通常是住家式经营，收费也相对便宜，但相关中介所提供的女佣大部分都面对问题，包括来历不明、没有获得工作准证和正规培训等。

他说，她们当中有很多是不懂得如何正确照顾婴儿或老人，也会在上班不久后会以不同借口如声称不舒服、想念家乡来逃避工作，甚至以想死威胁雇主。

他指出，由于这些女佣都是受到不法集团操控的非法劳工，一旦执法单位取缔，雇主也会在贩运人口法令下受波及。

他补充，目前到国内工作的女佣主要是来自东南亚国家，而政府近期也开放让柬埔寨女佣在本地工作，但还有一些问题待处理，所以雇主还需等待。

他建议雇主若要知道有哪间合法的女佣中介公司是受到政府认可，可浏览人力资源部的官方网站（www.jtksm.mohr.gov.my），以免受骗。

另一方面，符策镝也在张天赐邀请下，为3名面对女佣问题的雇主提供相关意见。

这3名求助的雇主分别是来自雪隆的潘茗绣、蔡美珍和许诗添，他们共同面对中介在收费后却迟迟未为女佣申请工作准证的问题。

潘茗绣和蔡美珍先后在2015和2016年通过同一名住家式经营中介聘请女佣，两人分别以花费1万5000令吉和1万6000令吉（包括申请工作准证），但她们的女佣至今仍然没有合法工作准证。

潘茗绣透露，自己女佣虽工作一年多，但中介在收了钱后却一直没有申请准证，如今女佣即将回国，自己却不知如何是好。

许诗添则在2015年通过传单广告找上一名中介，为工厂聘请女佣，结果女佣工作后却常投诉不舒服，但医生在检查后却指对方无恙。

她共付了约1万6000令吉给中介（包括申请工作准证），但女佣的工作准证至今未有下落，中介也常以工作忙碌为由，不接听电话。